電話行銷人員最討厭對方說這句話 「寧願直接掛電話」

相信不少人都有接到電話行銷的經驗，有人會客氣地拒絕，也有人不予理會直接回絕並掛電話，但絕大多數的共同點就是不喜歡接到行銷電話。一名從事相關行業的網友發文分享心得，並透露最不喜歡被講「這句話」。

原PO在臉書「匿名2公社」表示自己是名電話行銷人員，主要是推銷保險業務，他知道很多人不喜歡接到推銷電話，自己不介意對方直接掛斷，也不會放在心上，但唯一不能接受的是「罵髒話」。

他不諱言地說這個工作是自己選的，因此能夠承擔被掛電話的情緒，但最不喜歡的就是遇到有客人對他飆罵髒話。原PO苦笑地說「可以不要問候我媽嗎？她老人家常常被問候也是很不好意思餒」。

貼文引起眾人熱議，「辛苦了！我通常也是直接掛電話，不會罵」、「因為知道大家都是出來餬口飯吃的，沒必要惡言相向，所以我都先說不好意思目前不需要，謝謝。如果對方還不打算結束通話，那就是我直接掛斷了」、「我寧可選擇不接，至少可以緩和一下情緒」、「偶爾遇到口氣很好的我都會等她唸完開頭後再拒絕她，還跟她說『沒關係，辛苦了耶』，有些電話推銷就真的很辛苦啊」。

還有網友分享遇到不好的經驗，「有些客服明明已經清楚表達了『不用喔，謝謝您』，她還是巴拉巴拉的講」、「還真的是有遇到一些態度超差的電銷人員，有這種經驗真的會讓人之後接到電話都會莫名的有股火在燒」、「可是妳知道妳們很多電訪專員態度都很差嗎？好聲好氣說抱歉不需要，結果直接被掛電話」、「但是我發現我每次客客氣氣跟你們講不需要×3，你們還是聽不懂，才逼得我生氣」。