雙標同事被小11歲弟弟稱「姐」爆氣 女主管狠酸：誰不會老？

有些女性對於稱謂相當敏感，尤其在職場上若遇到年紀較長的前輩，擅自以「某某姐」稱呼可能引發對方不滿。有網友分享，公司裡有一名同事擅自稱大她5歲的自己「姐」，近日這名同事也被新來的20歲弟弟稱「姐」，想不到同事竟爆氣，讓她笑壞直呼是現世報。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她進公司後被另一名小自己5歲的同事以「某某姐」為稱呼，這讓她相當不舒服，畢竟兩人年齡差不多，也因為這名同事的關係，害得公司其他人也跟著以某某姐叫她，雖然一開始非常不習慣，但她後來自我說服，畢竟自己也升上主管了，盡量接受這個稱呼。

想不到近日一名年僅20歲的男同事也稱呼該同事「某某姐」，該女同事一聽到立刻爆氣罵髒話「你有沒有禮貌啊？你剛叫我什麼？」男同事解釋，他才20歲，跟該同事年紀相差11歲，的確是可以稱姐的年齡差，加上辦公室的同事都是自己的前輩，所以稱姐非常合理。

發文網友不滿這名同事的雙標行為，酸她「哎呀沒事啦，年齡只不過是數字而已嗎，只要看起來還是漂亮就好啦，變成姐姐就早晚的事，誰不會長大、不會老，我到這間公司也是人生第一次被叫姐，雖然很不習慣但還是撐過去了，我們控制不了別人的想法跟嘴巴，不然能怎麼辦呢？」

發文網友還又補一槍說，「妳不要浪費錢弄法令紋啦，打玻尿酸也不過半年一年就消了，我建議直接去弄牙齒，先把暴牙給治好，從根本解決問題，說不定還能改變臉型喔」。

其他網友也笑翻留言「乾你們老女人毛真的好多⋯我今年23，如果公司有新進的同事只要比我小，我覺得叫姐都沒差耶」、「真的好精彩，感覺好像布局好久一樣，回馬槍直接打回臉上」、「真心覺得女人這方面真的很難搞，長得怎樣自己心裡沒數嗎？突然爆炸就表現出對自己的不自信」。