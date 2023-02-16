在家沒事做！退休婦想頂早餐店「月賺10幾萬」 眾人勸：怎會賺錢

許多人都懷有創業夢，不想再受雇於人，自己當老闆。一名網友就分享，他母親今年60歲，因為提早退休生活太無聊，便想找家人一起投資頂下家附近的連鎖早餐店，並認為當老闆一個月至少能賺10幾萬，讓原po聽了直搖頭，只好求助網友們該如何勸退母親。

該名網友在PTT分享，他母親今年60歲，但因為提早退休沒事做，便異想天開找姊妹3個人接家附近要頂讓的連鎖早餐店，並強調「那真的會很賺」。

他表示，母親稱頂讓僅需65萬，還附贈一堆設備超划算，例如冰箱、煎台，冷氣等，且房租3萬6也不算貴，月營業額有30萬，只需請3位員工就好，但母親打算請2人，缺人手的話她們可以輪流下去顧。

他透露，母親認為一個月最少可賺10幾萬，本金先準備1百萬就夠，接手後能立刻賺錢。但原po仔細評估後，無奈表示「最好這麼好賺會頂讓啦！我媽60歲想接頂讓的麥X登要怎麼阻止她啦？」。

文章曝光，網友們紛紛回應，「都做到頂讓了，換下一組人繼續頂讓下去」」、「做早餐店要三點起床欸，媽媽知道嗎」、「頂讓20萬左右可以接，65萬不要接」。但也有人認為，「早餐店通常會賺，但是利潤沒到60%以上的話，基本也就是賺個上班族的薪水」、「會頂讓的原因有很多，不一定是因為虧錢」、「點好的話是真的非常賺…只是很累」。