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他好奇機車族自助加油哪裡省？ 鄉民解惑「好處超多」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇機車族喜歡在中油自助加油的原因。 圖／聯合報系資料照片
網友好奇機車族喜歡在中油自助加油的原因。 圖／聯合報系資料照片

不少民眾為了省錢，會選擇「自助加油」，不過近日有網友發文表示，機車去自助加油根本省不了多少錢，還要站在機器前瞎搞一陣子，好奇機車族在中油自助加油的意義是什麼？

機車去中油自助加油是為何，哪有賺？」網友在PTT發文指出，中油自助加油每公升僅可省0.8元，但不知為何機車特別愛排自助加油，反觀人工加油的機車道都沒人。他計算，機車油箱小，加一次油了不起5公升，省4元，許多人甚至只花100多元，如此一來大概只能省2.4元。

原PO寫道：「根據機會成本，在那邊排隊瞎攪和的時間老早超過那個2元4元了，花那2元還不會加錯油或搞老半天還是要站務員幫忙，還可以鼓勵就業，機車族在中油自助加油究竟是追求什麼呢？」

貼文一出，引起熱烈討論，沒有時間壓力是其中一個原因：「可以慢慢來」、「不會被趕真的比較舒服，很討厭人工找完錢後手忙腳亂的感覺」，也有人抱怨，不熟練的工讀生會讓汽油滴得到處都是：「自從加油站工讀生把汽油滴到我車殼後都自助加」、「常常遇到菜鳥加油溢到我的腳踏板」。

鄉民也提到，自助加油才能自己控制加油量：「可以控制加到整數，很爽的好嗎」、「人工每次都不加到滿，我自己加可以多1、2天」、「給店員加太少，太滿又怕滿出來」，還有人是因為有趣：「你不懂，我們是要享受加油的快感」、「對男生來說好玩，結案」、「其實重點不在省，省只是順便，好玩才是答案」、「加完騎出去的瞬間會有一股奇怪的成就感」。

PTT 中油 加油站

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