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隔3年去日本慘被雷旅伴「全程當奶媽」 她氣炸用1招反擊

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享她和朋友到日本玩的不悅經驗，非新聞當事人。 示意圖／美聯社
原PO分享她和朋友到日本玩的不悅經驗，非新聞當事人。 示意圖／美聯社

每個人的旅遊習慣都不同，有人偏好一個人的獨旅自在感，也有人嚮往和朋友一起共創回憶。不過，日前一名女網友在網路上發文，分享朋友把她當成免費導遊和翻譯的不悅經驗，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「出國雷包旅伴被我遇到了」為題發文，她透露時隔三年再次出國，馬上就決定和朋友一起去日本，結果出發之前就發現，友人只會在群組丟圖，並喊一句「這個好像很好吃」、「這個聽說是必去」，剩下的都丟給她安排。

到了當地之後更是變本加厲，因為只有原PO會說日文，所以交通、溝通、點餐等，都是她一個人負責，「到了地鐵站也是我查，整團有7個人，其他6個人通通在旁邊等我查好」。

事情還沒結束，原PO不滿說道，「中途有想去的網紅店，居然還直接問我在哪，天啊…我不是當地人，就算是當地人也不可能這麼神吧！我就跟他說『你網路查一下在哪一帶吧？』對方才拿出手機找店名，原本是期望我通靈嗎？」

原PO提到旅行期間有些分開走的行程，朋友卻把她當成奶媽一樣，時不時就會接到電話，詢問一些用手機就能查到的資訊，或是要她透過電話和店員溝通，「最後一個我最不能接受的，就是會睡過頭改行程，然後出門才意思意思請我喝杯咖啡」。

多次雷包行為令原PO忍無可忍了，於是她決定直接擺爛，不管友人問什麼問題，她都一律回答「不知道」、「不確定」、「隨便你」，「巨嬰們剩下的行程你們自求多福！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「當整團只有妳會日文，妳就要開始警覺了」、「乾脆直接跟他們收導遊費和翻譯費」、「發現真的蠻多人連用Google都懶，只會拿手機拍照」、「這種旅伴就算了吧，寧願丟包自己玩」、「只會丟圖真的超級討厭，根本沒想過到底有沒有順路」。

也有網友分享類似經驗，「光是國內旅遊就有遇到雷包，只會丟一句『再來呢、然後呢、怎麼走啊？』完全不敢想像跟他出國的樣子」、「我還以為是我發的文，今年一月初去日本也是遇到大雷包，回來直接絕交」、「之前也是，幸好那次只帶一個公主，一個就夠我受了」。

日本 導遊 Dcard

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