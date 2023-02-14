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若能「無條件移民國外」你會想留台灣？網一面倒：重點在這個

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為民眾搭飛機示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為民眾搭飛機示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

有句話「外國的月亮比較圓」，說的是很多人嚮往國外生活，後來乾脆移民國外。有網友在PTT八卦版提問，說如果可以無條件移民到國外，大家還會留在台灣嗎？引起討論。

原po表示，以前台灣薪水低，但物價也相對便宜，而現在物價狂漲，房價更是漲到嚇死人，買不起房還要被嗆「你不努力」。原po很好奇，「如果可以無條件移民（不用財力等條件）到歐美日韓澳洲等國家，大家還會留在台灣嗎？」

網一面倒想出走，「一大堆人會去日本」、「隔天台灣瞬間少一半人」、「頭也不回馬上飛紐西蘭」、「想去泰國」、「會耶，要是連工作都幫我保障的話」、「如果有工作跟房子，澳洲或美國 我馬上走」、「要加個條件不准反悔！後悔了不能回來」、「當然走啊，不過健保不能停喔」。

有人直指重點在錢，「有錢到處爽，沒錢到處苦」、「重點是要財富自由才能走啊」、「沒錢去國外看個牙醫都看不起」、「不會英文沒有錢 移民只能打黑工被壓榨而已」、「我存款10萬讓我無條件移民，這錢夠找工作租房子嗎？」。

有人指出要看工作能力，「魯蛇以為去其他國家就不是魯蛇嗎？」「要看去哪裡做甚麼啊，去美國洗碗沒比較好」、「低薪的人移到哪都低薪，不要幻想移到先進國家，自己也會跟著發達」、「想遠一點，移出去可能連送外賣都沒人要」。有人擔心被歧視，「等你到國外生病了，被種族歧視了，你會很想移民回台灣」、「移民只是一個開始，之後你要怎麼在當地生存才是大考驗好嗎」。

移民 薪水 種族歧視

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