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值班室當砲房 台灣人性觀念愈來愈開放？醫分析兩原因

他問什麼漲價後再也不買了？ 鄉民淚喊「這1物」：真的好久沒吃

聯合新聞網／ 綜合報導
萬物皆漲，許多民眾苦嘆生活不易，有網友好奇發問「什麼是漲價之後不吃的東西？」引發熱烈討論。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
萬物皆漲，許多民眾苦嘆生活不易，有網友好奇發問「什麼是漲價之後不吃的東西？」引發熱烈討論。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

萬物皆漲，唯有薪水不漲，讓許多民眾苦嘆生活不易，根據主計總處資料顯示，2022年消費者物價指數（CPI）年增率為2.95%，創14年新高。對此，近日就有一名網友好奇發問「什麼是漲價之後不吃的東西？」引發熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版發文表示，有的東西本來就便宜，怎麼漲都還是無痛消費，像是紅豆餅和葱油餅，但有些則不然，因此忍不住上網詢問廣大網友「這三年來，什麼漲了就再也不吃了？」

貼文一出，網友紛紛點名雞排，「雞排，真的好久沒吃了」、「雞排，買不下去」、「雞排，漲超過45元之後就沒再買過了」、「雞排，漲太誇張」、「雞排啊，現在吃雞排跟盤子一樣」、「雞排真的扯，不如直接吃雞排便當」。

此外，還有網友表示，「飲料，都改自己泡紅茶了」、「我大概有3年沒喝過珍奶了，頂多超商拿鐵」、「手搖少喝很多，太貴了」、「路邊攤、滷味、炸物之類的，身體變得更健康」、「怎麼有人以為紅豆餅便宜，這些小東西漲幅最恐怖，隨便都50%以上」、「去年減少80%外食，幾乎都買菜市場回來煮」。

物價 漲價 雞排 紅豆餅 珍奶 PTT

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