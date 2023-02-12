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日本很流行！她問為何台灣人不愛穿「這單品」 網搖頭：無法理解

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，日本很流行穿白絲襪，反觀台灣似乎比較少人穿，因此好奇發問「在台灣穿白絲襪很怪嗎？」圖為示意圖，與本文無關。 聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
一名女網友表示，日本很流行穿白絲襪，反觀台灣似乎比較少人穿，因此好奇發問「在台灣穿白絲襪很怪嗎？」圖為示意圖，與本文無關。 聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

每個人對於穿搭都有不同的喜好和品味，對此，近日就有一名女網友PO文表示，日本女生很流行穿白絲襪，反觀台灣似乎比較少人穿，讓她想穿又怕遭受異樣眼光，因此好奇發問「在台灣穿白絲襪很怪嗎？」掀起網友熱議。

該名女網友在《Dcard發文表示，日本妹子很流行穿白絲襪，她覺得很可愛有種女僕風，但在台灣好像很少看到女生這樣穿，讓她忍不住上網詢問「想問各位，在台灣穿這樣會受到異樣眼光嗎？好想穿但又好擔心」。

貼文一出，引來網友熱烈討論，紛紛回應「好像滿多女生無法理解」、「腿不夠細的話，會撐不起來」、「我覺得還滿吃腿型的？畢竟白色屬於膨脹色，容易顯粗」、「白絲襪穿得不好看起來就很做作，反而黑絲襪⋯反正好香」、「還記得穿得那天一直被我媽嫌醜，也有人說很怪，只穿了這麼一次」。

不過也有網友表示，「我覺得很可愛耶，很日系」、「在路上看到我都會多看一眼，太香了」、「很好看，雖然個人比較喜歡黑色，顯腿細」、「不會怪，我覺得挺好搭的，喜歡穿什麼就穿什麼」、「想穿什麼就穿吧！喜好是你自己的，選擇會讓自己開心的比較重要」。

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