學佛、蓋廟名聲響！他不解大老闆雙面惡行 網嘆：為捐款抵稅

知人知面不知心，近期有網友對「表裡不一」的老闆相當有感觸，表示這種類型的人享盡榮華富貴，時常捐錢行善還蓋廟，對外名聲響亮，實際上卻態度傲慢，對員工苛刻或故意賺取價差等，令他相當不解，不過許多網友認為是為了要「消業障」或捐款抵稅。

有網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，認識兩位有錢老闆，其中一位喜歡蓋廟，但實際上卻對員工苛刻、延遲發薪水或刻意漲價賺取中間價差；另一位則喜歡去佛堂，要求供應商捐錢辦法會，也常捐書、捐錢給偏鄉學童，但實際態度傲慢無禮，令他嘆「真想知道他們學佛、蓋廟的意義？」

許多網友紛紛表示，「大概壞事做太多怕報應，所以要捐錢做善事」、「他們學佛、蓋廟就是想讓他們的行為得到一點救贖」、「社會上這種人不少，且很多是位高權重者，就算出了事不是透過同溫層的人脈，不然就是花錢壓下來」、「這叫善用工具，信仰只是一種獲利工具，超爽的」、「賺名聲，再利用名聲賺更多錢」。

還有人表示可以捐款抵稅，「捐款可以扣稅，又可以拿出來說嘴」、「捐款抵稅還能一堆人幫他唸經，減少平日的業障」、「省稅呀！你以為他真的善良喔」、「貪財、貪名利，減稅假象好人好事代表，讓自己的家人跟自己不被報應連累」、「為善要人知」。