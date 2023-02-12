汽車儀錶板亮「藍色小船」！正妹駕駛急求救 內行人1招解決

雖然駕駛人都必須通過駕照考試才能上路，但未必每個人都能完全記住儀錶板上面的符號意義。一名女網友在臉書上發文，詢問大家「藍色小帆船」是什麼意思，而貼文曝光後也掀起討論，有內行人出面解答了。

昨（11）日一名女網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，汽車儀錶板上面有一個藍色圖案浮現，乍看之下很像「一艘小帆船在海上」。對此，原PO在貼文中困惑寫道，「想問一下大家，這個船是什麼意思？（認真問）」。

貼文底下吸引大量回應，許多網友開玩笑表示，「前方有船，請小心駕駛」、「水上模式已開啟」、「代表可以開到水裡」、「準備好要變形成船的模式」、「目前順風的狀態，如果沒有亮就是逆風」、「水陸兩用車，按到航行模式了，怎麼業務沒告訴妳嗎？」、「開起水上模式」。

也有內行人解答了，「剛發動沒多久？同樣的符號，藍色是冷車（剛發動一段時間都會亮，熱車後會熄滅），紅色代表溫度太高了，要趕快停路邊熄火找救援」、「水箱溫度低（引擎尚未達工作溫度，油門不要踩太大力），正常來說藍色的燈號開一陣子就會消失，橘色跟紅色代表水箱異常或溫度太高，要立即停車檢查」、「油門踩下去不久就會消失」、「那不是船，是水溫計的燈號」。