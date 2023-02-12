台灣夜市已成為「高消費」地區？ 網嘆：玩遊戲是去撒錢
夜市是台灣飲食的特殊文化，每個夜市充斥不同的特產與小吃美食，日前有男網友帶一家四口逛夜市，他列出各項消費，總計1630元，讓他直呼「夜市是不是算高消費地方？」，許多網友認為夜市價格早已漲價、玩遊戲也相當不划算。
有網友在PTT發文表示，日前帶老婆跟兩個小孩逛夜市，並列出所有消費「停車50元、蔥油餅75元、地瓜球30元、臭豆腐50元、芭樂100元、綜合麻辣豆腐90元、金桔檸檬40元、滷味100元、豆花70元、可麗餅75元、套圈圈300元、摸麻將300元、打彈珠200元、碰碰車100元、射氣球50元」，四人共消費1630元，平均每人407.5元。
一家人單趟的夜市消費破千，不禁讓老婆大嘆「不如去吃到飽餐廳都有剩」，原PO更詢問網友「夜市是不是算高消費地方？」，許多網友表示夜市價格早已「不親民」，「夜市早就漲價了」、「貴又難吃，真的是去找回憶的」、「確實很貴，夜市已經不是俗又大碗的地方」。
還有人認為夜市玩遊戲非常不划算，「遊戲就是去撒錢的」、「這年頭逛夜市還有人玩遊戲哦」、「夜市玩遊戲才真的是盤」；其他人則留言，「那就別去啊」、「回憶無價，你算來算去，不如宅家裡自己煮」、「你這價錢兩個人去六福村還有找」、「四個人有吃有玩OK了」、「為什麼不在店裡坐著吃，還比較衛生」。
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