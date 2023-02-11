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500萬存款+1000萬股票還不夠！他升級信用卡額度遭退件 補一圖銀行秒道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露，自己用了30年的中信卡，額度僅有7萬，附上1000萬財力證明仍遭銀行駁回調整額度的申請，令他相當氣憤。信用卡示意圖。（本報系資料庫）
原PO透露，自己用了30年的中信卡，額度僅有7萬，附上1000萬財力證明仍遭銀行駁回調整額度的申請，令他相當氣憤。信用卡示意圖。（本報系資料庫）

現代社會人手一張信用卡，不過銀行會根據各客戶收入，限制一定信用額度，若要增加刷卡金額就須再提財力證明。有網友近期分享經驗，他說，自己有張信用卡額度都僅有7萬元，想要調整額度，便向銀行附上500萬存款、1000多萬股票夾檔的財力證明，卻仍遭退件，氣得他補上一張照片，銀行客服見狀更立即致歉，貼文一出後也引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示，自己用了這張卡快30年，卻僅有7萬元額度，他隨便一張卡都30萬以上，但他仍習慣所有支付都綁定這張卡，近期消費自動扣款還未到，需要刷一筆大筆金額卻遇上額度不夠的問題，便向銀行反映要調整額度。

原PO附上500萬存款、1000多萬股票夾檔的財力證明，銀行仍退件叫他附上其他財力，令他相當不悅，於是就附上一張圖，上面寫到「欺人太甚的○○（銀行名），額度7萬要調高額度，附上1000萬的資產也被你們退件，本來是懶得設定其他好用卡，現在我花點時間綁定別家銀行了，我也知道你們不缺一個客戶，但我就是爽」。

原PO表示，銀行客服收到圖後，隔天就打電話致歉，跟他說不用補件了，但原PO卻已下定決心，拒絕客服。

貼文一出後，部分網友也反映遇到相當狀況，「真的！台灣的本土銀行不知為何都是這樣，所幸全剪了」、「我的也一樣」、「我也是耶，10萬」、「我也是10多年了始終如一不調不降，而且我常使用，雖然沒給賺過循環利息，但也太不會做人了吧」、「我也被○○用五萬額度羞辱，新卡立馬剪卡」。

不過，有網友則認為，「給多少額度無所謂，在意的是循環利息利率」、「薪資往來證明比較有用」、「試算一下自己的DBR倍數跟目前所有無擔產品的總額就大概知道會不會過了」、「額度太高，未必是一件好事，那要看自己會不會理財，才是重點」。

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