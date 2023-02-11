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水電師傅髮廊拆燈具！被天花板這幕「嚇瘋」：差點要去收驚了

聯合新聞網／ 綜合報導
水電工師傅到一間髮廊裝修，被天花板裡的一幕給嚇到。 圖／ingimage
水電工師傅到一間髮廊裝修，被天花板裡的一幕給嚇到。 圖／ingimage

天花板經常會出現令人意想不到的東西！有一名水電工師傅到一家髮廊裝修，沒想到出現一個「人頭」，讓他嚇瘋直呼「拆個燈差點要去收驚」。

一名水電工師傅在臉書社團「水電工聯盟」發文說，近日去一家髮廊裝修，沒想到拆天花板燈具時，缺口中出現了一個被遺落的「假人頭」。

水電工師傅拆燈具時被天花板的假人頭嚇瘋。 圖／水電工聯盟
水電工師傅拆燈具時被天花板的假人頭嚇瘋。 圖／水電工聯盟

水電工瞬間嚇翻，直呼「拆個燈差點要去收驚」，也開玩笑慶幸自己平常沒有做什麼虧心事。

網友看到照片也回應，「瞬間抖一下」、「一定會留下心理的陰影，哈哈」、「我曾經剛拆下來就一隻老鼠跳下來」、「那顆只是障眼法怕你繼續挖，裡面其實...」、「真的會嚇歪」、「天花板內真的是龍蛇雜處」。

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