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他抱怨「早餐到底在貴什麼？」 網曝：鐵板麵加肉就要95元！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨「早餐店在貴什麼？」對此，有人分享「鐵板麵加蛋已經貴到95元了」。圖片來源／ingimage
一名網友抱怨「早餐店在貴什麼？」對此，有人分享「鐵板麵加蛋已經貴到95元了」。圖片來源／ingimage

現在萬物齊漲，小吃店的商品許多都漲5-10元，讓許多民眾直呼「吃不消」。日前一名網友抱怨，現在早餐變得很貴，奶茶大杯就要35元，漢堡隨便就要價60元以上，讓他怒稱「到底在貴幾點的」。

一名網友在PTT「現在早餐在貴什麼？」為題，指出奶茶大杯就要35元了，隨便一個漢堡就要60元至70元不等，鐵板麵也變成70元，讓他直呼「連澱粉補給都要出事了，現在早餐到底在貴幾點的？」

文章曝光後，引來網友熱議，有人分享「蘿蔔糕加蛋都已經45元了」、「大冰奶比便利商店咖啡還貴」、「現在鐵板麵加片肉要95元囉」、「鐵板麵70元根本是搶劫」、「里肌蛋吐司60元」、「我現在沒花150元吃不飽」、「奶茶現在大杯已經45元了，還不是鮮奶茶。加一顆蛋要20元，多夾一片培根要多15元。現在吃早餐看誰加蛋就知道是有錢人」，還有人笑稱「速食店都比較便宜」、「摩斯套餐比傳統便宜了」、「不如吃麥當勞」。

但也有網友分享沒漲價的店家，指出「我住台北市，我家對面早餐店大冰奶25元而已」、「我在台北都吃37元的漢堡蛋」、「我家巷口有20元蚵仔麵線」。其實就連速食業也連續漲價，從麥當勞、肯德基與丹丹漢堡宣布漲價以後，許多人會買的早餐店「弘爺漢堡」也貼出「漲價公告」，從這個月（2月）開始價格全面調整。

早餐 PTT 奶茶

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