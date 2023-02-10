學霸妹想賺快錢！畢業下海做酒店、拍成人片 演技超NG遭封殺

一名頂尖大學科系畢業的女生，因為想要在短時間內賺到大錢，於是畢業後就到酒店當公關，但後來因為被「封殺」，因此轉職拍成人片。沒想到，最後又再次被打入冷宮，而現況曝光後也掀起討論。

臉書粉專「七日戀人」日前發文，提到某天接到成人片劇組的彩妝通告，到現場時看到一名女配角熱情地跟每個人打招呼，而且逢人就禮貌地叫哥哥姐姐。當下因為其他主角還沒到，就決定先替她梳畫，沒想到女配角不斷婉拒，「不要不要，我只是配角，妳可以先畫主角，我一點都不重要，真的」，雖然非常有禮貌，但也讓人感到有些麻煩。

在兩人大眼瞪小眼的期間，女主角剛好到現場了，於是就馬上先幫女主角梳畫。再次輪到女配角時，她又說「幫我隨便畫就好，我不重要，我一點都不重要」，甚至要求不要畫眼妝，「我的眼睛很敏感，而且有結膜炎」。彩妝師開始動手之後，女配角又頻頻後退，「不要動我的眼睛，我是說認真的，隨便畫畫就好」，這時彩妝師生氣了，丟下刷具吐出一句，「那我畫好了，妳現在離開吧」。

事情還沒結束，因為女配角的演技非常差，讓導演NG了很多次，原本通告是到晚上八點，但被她硬生生拖到凌晨兩點才收工，每個人都疲憊不堪，還聽說因為演技實在太驚人，整個帶子都被洗掉了，製作人當天的製作經費全部打水漂。除此之外，女配角還做出許多誇張行為，像是在拍攝現場開合跳減肥、發出非常難聽的鴨叫聲、讓三個男優徹底陣亡，甚至弄到女主角下體流血。

至於製作人為何會發她通告？製作人表示因為她的態度很好，也很積極想要機會，於是想說給她試試看。製作人透露女配角是非常好的大學、非常好的科系畢業的，但因為一心想要賺快錢，所以畢業就去當酒店女公關，只不過做著做著，就被台北各大酒店封殺了。被酒店封殺後，她聽說拍成人片很賺錢，所以就開始轉行，結果也被成人片封殺，沒有製作公司敢再找她。

最後，製作人基於佛心，提供女配角一個快速賺錢的方法，「我推薦她去跟年紀偏大的男生結婚，這樣她就可以快速過上舒服的日子了」。對此，彩妝師寫道，「還挺聰明的…只要撐得夠久，繼承遺產後就真的不用工作了。當時聽說她正在積極跟爺爺們聯誼，希望她能成功物色到好的爺爺，過上穩定舒服的生活」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「害我好想看鴨子叫跟軟掉，這有影片應該會爆紅」、「被這樣一說，好想看她的片啊啊啊啊（敲碗）」、「太誇張了，到底做了什麼才能被台北各大酒店封殺XD」、「這個人怎麼這麼煩啊？但有點想看開合跳…」、「這若能真人真事改編成成人片，我一定付費觀賞收藏」。