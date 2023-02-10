她住淡水通勤3小時比工作還痛苦！ 網1方法解決

通勤時間是不少人找工作的考量之一，日前有上班族上網求助，她家住在淡水新市鎮，離台北市東區的工作地點很遠，光是要通勤來回就超過3個小時，讓她直呼「通勤壓力已經大於我工作的壓力了，我該怎麼辦？」對此，多數人建議她「找離家裡近一點的工作」。

一名網友在Dcard發文表示，她是入職一個月的社會新鮮人，家裡住在淡水新市鎮，工作的地點在台北市東區，因為長距離的通勤讓她筋疲力盡。每天要耗費3小時搭車，從輕軌轉搭捷運上班，原以為可以在車上唸書，不會虛度時間，沒想到只換來腰痠背痛，讓她大嘆「一點效率都沒有」。

不過原PO表示，她外婆家離公司的通勤路程小於1小時，所以有機會可以搬過去住，但礙於怕造成老人家的麻煩，也讓她十分猶豫。最後她補充說明，不想在台北市中心租房子的原因，是認為租屋等於幫房東繳房貸，如果要租屋的話，當初她就會留在台中工作了，主要是認為台北薪水較高才來的。

對此，網友回應「通勤時間太長絕對會受不了，如果怕麻煩外婆，妳也可以幫忙負擔一些生活費用、日常開銷之類的」、「妳去住外婆家的話，感覺要花很多時間陪外婆，會比通勤時間長很多，自己考慮看看」、「調整看看吧！不然就是找近一點工作吧。因為時間成本也是錢」、「我真的無法忍受通勤3小時的，如果妳也不喜歡現職公司，我覺得就盡量找近一點的公司，如果捨不得離開原工作，就借住親友家，但可以選擇幫忙負擔開銷」。