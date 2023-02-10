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發11秒影片公審特斯拉不讓救護車 網見1關鍵反轟：你也該閃

聯合新聞網／ 綜合報導
白色特斯拉未禮讓後方的救護車。圖擷自爆料公社
白色特斯拉未禮讓後方的救護車。圖擷自爆料公社

馬路上的車流量非常大，假設遇到執勤中的救護車、消防車、警察車等，都務必要趕緊讓道。一名網友在臉書上分享一段11秒的影片，目擊一輛白色特斯拉未禮讓後方的救護車，但影片曝光後卻風向大變，許多網友都開轟原PO。

昨（9）日一名網友在臉書「爆料公社」上發文，從影片中可以看見，左邊的內側車道有一輛白色特斯拉在路口等紅燈，而那輛車的後方是一輛不斷閃燈鳴笛的救護車。對此，原PO在貼文中寫道，「以為這輩子不會遇到這種事…沒想到還真的遇到了，廣播喇叭一直持續，就是不讓救護車過…難道是怕被檢舉闖紅燈嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「會不會開自駕然後睡著了」、「到時又要辯解沒聽到，眼瞎耳聾都能開車上路」、「看到這種都很想敲車門」、「台灣人只在乎權益…自己的權益」、「因為上面躺著不是他（她）的家人」、「可能科技執法怕到了」、「台灣人禮讓救護車的意識本來就很低」、「自動駕駛中，別吵睡覺啊」。

也有網友忍不住抨擊原PO，「這種狀況我一定會先走，不會拿著手機看戲」、「你知道你也要讓道嗎？還往前開」、「就算前車不讓，只要你讓開，救護車也可以走你這道過去」、「拍攝者自己也能讓啊」、「拍攝者自己的車往右讓開，救護車就可以開出來了，你只顧著拍，好意思檢討別人？」、「支持兩台車都開擋救護車的罰單」。

根據道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，「聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照」。此外，若駕駛人跟隨其後爭道，將可開罰600至1800元以下罰鍰。

救護車 特斯拉 爆料公社 科技執法 警察 罰單

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