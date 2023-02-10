她罹癌脫髮上女廁 清潔員竟怒斥趕人：妳會嚇到別人

罹患癌症透過化療治療時，有可能出現脫髮的情形。有網友抱怨，他的朋友因乳癌化療脫髮戴帽，7日在醫院如廁時，卻被清潔員怒斥「這是女廁，妳會嚇到別人，要上性別友善廁所」，導致患者心理再度受到傷害。

一名網友在臉書社團爆料公社發文表示，「我的朋友是乳癌轉移遠端第四期的病人，因為化療頭髮掉光戴帽子，也因為手術有一邊乳房切除。2/7回診於醫院一樓抽血站附近上廁所。她走入女廁，遭到當時清潔人員提醒她這是女廁」。

該網友的朋友告知清潔員「我是女生，是因為化療脫髮加上切除乳房，妳這樣很沒有禮貌，這裡是醫院」，清潔員則回「這不是沒有禮貌的問題，是妳這樣會嚇到別人，妳應該去上性別友善廁所」，廁所內其他人看不下去，也向清潔員說明，然而清潔員仍堅持要她到其他廁所如廁。

該網友表示，「醫院應該比其他地方更有同理心，然而對外包打掃人員的訓練與教育卻不夠積極。使得我的朋友對自己本身外型已經很在意的狀況下再度受到傷害，相形之下很多乳癌的病患需要接受化療需要接受手術，造成外型不那麼如一般女生長髮或一看就知道是女生的狀況，她們的心理與身體都受到很大的負擔與壓力，真的需要更多人同理心的包容與支持」。

其他網友則留言「這個要叫主管對清潔人員嚴格教育」、「這清潔人員沒有同理心，贊成客訴」、「太沒有同理心了」、「職場教育不夠，承包的公司該檢討，也應該跟醫院反應讓他們可以監督」、「為什麼能夠對病人講如此刺耳的話」、「化療的階段連自己都沒辦法接受自己，別人好奇的眼光跟語氣都會擊潰好不容易努力振作的當下」。