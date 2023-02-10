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台灣搜救隊馳援土耳其「隊長黃博村」身份曝！日人感動哭：311也在

聯合新聞網／ 綜合報導
本次到土耳其的台灣搜救隊隊長黃博村正是日本311地震的台救難隊長，讓日本同仁熱淚盈眶。圖擷自臉書
本次到土耳其的台灣搜救隊隊長黃博村正是日本311地震的台救難隊長，讓日本同仁熱淚盈眶。圖擷自臉書

土耳其發生規模7.8強震，後續餘震不斷，當地災情慘重，死亡人數已超過2萬人，台灣派出搜救隊，目前第一梯搜救隊已到當地協助救援工作。日本台灣交流協會指出，本次的搜救隊隊長黃博村正是日本311地震的台救難隊長，讓日本同仁熱淚盈眶。

土耳其和敘利亞強震罹難者逾萬人，台灣搜救隊分別於台灣時間6、7日出動兩批人員參與救援，共計130人、5隻搜救犬。日本台灣交流協會在臉書貼文表示，「這次台灣派遣至土耳其災區救援的救難隊黃博村隊長，正是2011年311東日本大地震時前來救災的台灣救難隊隊長」。

日本台灣交流協會表示，「日本在當時受到來自台灣許多幫助，其中之一就是及時趕到災區協助救災的台灣救難隊，協會的日本同仁再次看到黃隊長也不禁熱淚盈眶，相信此次台灣派出的隊伍在黃隊長的領導下，一定可以再次為災區民眾帶來希望」。

日本台灣交流協會指出，「日本救難隊也派出東京、福岡市、德島市等地的消防隊員前往當地，一邊進行救援、一邊注意避免二次災害的發生；過去在311中曾受到土耳其救難隊幫助的宮城縣七ヶ浜町也設置了多個捐款箱，想要盡微薄的力量回報當時的恩情。祝福日台兩隊搜救隊員救災順利、平安歸來」。

日本台灣交流協會 土耳其 強震 地震

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