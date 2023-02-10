土耳其貨幣藏亮點！隨面額增大「國父出現1改變」 眾人看傻了

每個國家的鈔票設計都不同，有些是放上知名的地理景觀，也有許多國家是使用歷史人物當背景。然而，臉書粉專「魚漿夫婦」分享一個關於土耳其的小知識，原來鈔票上的國父，會隨著鈔票面額的增大，慢慢地把臉轉向正面。

臉書粉專「魚漿夫婦」昨日發文，首先關心土耳其日前的大地震，期盼搜救行動一切平安，同時台灣和日本的搜救隊也開始加入救援，希望有越來越多受困者得到救助。除此之外，「魚漿夫婦」分享一個關於土耳其的小知識，「在土耳其的貨幣裡，被稱為土耳其國父的穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖克，會依據面額的增大，慢慢將臉轉向你」。

「魚漿夫婦」也感性寫道，「希望土耳其早日恢復，大家能去那邊走走，目前有很多捐助土耳其的方式，台灣和日本都有官方單位可以協助，我也捐了一些日幣，不多，是不足掛齒的金額，每個人幫助的方式都不一樣，挑適合自己的方式就好。在天災面前每個人都很渺小，但要記得的是，我們不是一個人」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友驚訝表示，「歷史課本上的他比較帥…」、「願平安，這知識好酷！謝謝分享」、「他這樣看我，我怎麼花錢啦」、「笑到你心裡發寒」、「這個冷知識太酷了」、「在土耳其留過學+差點跟土國人結婚的我，竟然完全沒注意到這件事」、「覺得有迷因的潛力」。