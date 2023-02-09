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健保卡漂流記？刷抖音驚見「同學證件」 網一看地點：它此生無憾

聯合新聞網／ 綜合報導
網友滑抖音時，驚見健保卡及台北卡，抖音示意圖。美聯社
網友滑抖音時，驚見健保卡及台北卡，抖音示意圖。美聯社

曾經在哪裡尋回失物？日前有網友在滑抖音時，看到有人的健保卡及台北卡擺放在沙灘上，仔細一看才發現，地點竟然位於海南島！此文一出，許多網友驚呼「健保卡此生無憾了」。

有網友在Dcard上發文表示，半夜滑手機刷抖音時，偶然看到一支影片，畫面竟是熟悉的「台灣健保卡」及「台北卡」飄到海南島萬寧日月灣，隨後原PO到臉書搜尋健保卡持有人的名字，結果還竟真有此人，更大嘆「也太神奇了，證件可以跨海飄到中國被撿到」。

網友截圖抖音畫面。圖擷自Dcard
網友截圖抖音畫面。圖擷自Dcard

此外，原PO也搜尋到抖音用戶在臉書上的發文，當中有一名疑似丟失證件學生的父親留言表示「我是他的父親，非常感謝您的熱心，證件遺失1年多已重辦，請協助丟棄就好，感恩您」。

疑似丟失證件學生的父親在臉書底下留言道謝。圖擷自臉書
疑似丟失證件學生的父親在臉書底下留言道謝。圖擷自臉書

許多網友紛紛驚呼，「是去玩水然後整皮包跳海自殺嗎？」、「能被沖上岸，而不是爛在海底真的很酷，證件外交」、「太好笑了吧，好扯，健保卡：我是誰我在哪」、「真．個資外流」、「健保卡此生無憾了」。

抖音 健保卡 Dcard

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