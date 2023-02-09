PTT「三轉變」高齡化嚴重？ 網：再幾年多安養院、靈骨塔開箱

國發會推估2025年台灣將邁向「超高齡社會」，有網友觀察PTT的熱門文章變化，大嘆「PTT是不是真的老化的很嚴重？」，許多網友認同表示「是，滿滿的老人味」、還有人回應「再過幾年就討論老人院跟靈骨塔」。

有網友在PTT上發文表示，過往在PTT上的「幻想文」，主角從常見的學姊、學妹，變成了女同事、西斯板轉變成老闆抽獎、壯陽藥等貼文、婚姻板也成為常駐熱門，連「Boy-Girl板」也幾乎沒有校園情侶，令他直呼「PTT是不是真的老化的很嚴重？」，還大嘆「超可悲」、直問「有沒有八卦」？

許多網友紛紛認同表示，「是，滿滿的老人味」、「女同事文真的超多」、「使用者年齡自然增長」、「十年後：［問卦］雙北那間安養院最好」、「再過幾年就討論老人院跟靈骨塔了」、「再過30年後就會有大量的安養院、靈骨塔開箱文」。

還有其他人留言，「股市、房板、車板，現在都常駐前幾熱門了」、「不忍噓」、「沒聽過年齡只是數字而已嗎？」、「你想怎麼解決？」、「少子化啊，滿正常的吧」。