快訊

快來對獎！5.1億威力彩獎號出爐 對中7碼直接退休

台中銀董事、彰銀前總經理林維樑突發急病過世 享壽78歲

被台銀襄理包養4年拿近千萬 酒店妹僅被追徵40萬原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PTT「三轉變」高齡化嚴重？ 網：再幾年多安養院、靈骨塔開箱

聯合新聞網／ 綜合報導
網友直呼「PTT是不是高齡化很嚴重」。示意圖／ingimage
網友直呼「PTT是不是高齡化很嚴重」。示意圖／ingimage

國發會推估2025年台灣將邁向「超高齡社會」，有網友觀察PTT的熱門文章變化，大嘆「PTT是不是真的老化的很嚴重？」，許多網友認同表示「是，滿滿的老人味」、還有人回應「再過幾年就討論老人院跟靈骨塔」。

有網友在PTT上發文表示，過往在PTT上的「幻想文」，主角從常見的學姊、學妹，變成了女同事、西斯板轉變成老闆抽獎、壯陽藥等貼文、婚姻板也成為常駐熱門，連「Boy-Girl板」也幾乎沒有校園情侶，令他直呼「PTT是不是真的老化的很嚴重？」，還大嘆「超可悲」、直問「有沒有八卦」？

許多網友紛紛認同表示，「是，滿滿的老人味」、「女同事文真的超多」、「使用者年齡自然增長」、「十年後：［問卦］雙北那間安養院最好」、「再過幾年就討論老人院跟靈骨塔了」、「再過30年後就會有大量的安養院、靈骨塔開箱文」。

還有其他人留言，「股市、房板、車板，現在都常駐前幾熱門了」、「不忍噓」、「沒聽過年齡只是數字而已嗎？」、「你想怎麼解決？」、「少子化啊，滿正常的吧」。

PTT 安養院 高齡化 少子化

延伸閱讀

男星籲捐贈土敘「衣服要新的」引質疑 網掀討論反讚：合情合理

開50嵐是財富自由保證班？網羨「賺到流湯」 加盟超硬條件曝光

人妻洗「白吊嘎」忘了分類！染色成果驚豔 網讚：技術真好

小暴龍下跪「哭爸」好傷心！網笑翻：現在要撿骨了嗎

相關新聞

PTT「三轉變」高齡化嚴重？ 網：再幾年多安養院、靈骨塔開箱

國發會推估2025年台灣將邁向「超高齡社會」，有網友觀察PTT的熱門文章的變化，大嘆直呼「PTT是不是真的老化的很嚴重？」，許多網友認同表示「是，滿滿的老人味」、還有人回應「再過幾年就討論老人院跟靈骨塔」。

真的好大！「送貨機車」騎快又會鑽？ 網曝缺點：只能被迫違規

曾在街頭遇過物流業者的「送貨機車」嗎？不僅有網友直呼「哇！真的好大」，優點在於方便「鑽巷子」，也有不少人擔憂停車、安全性、法規等問題。

原本要去美國！正妹「從沒聽過台灣」 遇1事大讚：來台感到驕傲

近幾年不少外國人選擇來台灣定居，然而，一名來自丹麥的正妹Caroline表示，原本要去美國念書，但最後選擇來台灣求學，卻是因為她從來沒有聽過台灣，「根本不知道...

出事了阿伯！好心借廁所馬桶突崩毀 路人兒屁見血遭討醫藥費

日前有位網友的兒子出門在外，中途突然想上廁所，情急之下向附近的民宅借用，未料，兒子在上廁所時，馬桶突然崩毀劃傷屁股還流血，所幸送醫後無大礙，但事後原PO找上該民宅的屋主，希望能幫忙負擔醫藥費，對方也給了2000元紅包，不過此文一出，許多網友紛紛氣憤表示「真倒楣，借廁所還得賠醫藥費」。

開50嵐是財富自由保證班？網羨「賺到流湯」 加盟超硬條件曝光

台灣飲料店密集度很高，常看到路上人手一杯飲料的情景，因此飲料店也相當競爭。一名網友發現手搖飲店50嵐不論在哪裡，生意都非常好，於是相當好奇，「開50嵐是財富自由保證班嗎？」，引起不少網友熱烈討論。

女友規定他「坐著小便」覺得不被尊重 泌尿專家：反而有益處

一般民眾家中廁所會有必備的馬桶，不會設置男性專用的小便斗，有網友抱怨女友要求他在家「坐著尿」，讓他覺得相當麻煩，不滿表示「男生天生就是要站著尿啊」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦