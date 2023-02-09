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出事了阿伯！好心借廁所馬桶突崩毀 路人兒屁見血遭討醫藥費

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的兒子借廁所時，突然整個馬桶「崩掉」，導致屁股受傷流血。示意圖／ingimage
網友的兒子借廁所時，突然整個馬桶「崩掉」，導致屁股受傷流血。示意圖／ingimage

日前有位網友的兒子出門在外，中途突然想上廁所，情急之下向附近的民宅借用，未料，兒子在上廁所時，馬桶突然崩毀劃傷屁股還流血，所幸送醫後無大礙，但事後原PO找上該民宅的屋主，希望能幫忙負擔醫藥費，對方也給了2000元紅包，不過此文一出，許多網友紛紛氣憤表示「真倒楣，借廁所還得賠醫藥費」。

有網友在臉書社團「彰化大小事」發文表示，在上個月時，兒子突然想「大號」，情急之下向附近的民宅借用廁所，未料，他在上廁所時，馬桶突然「崩掉」，導致「屁股被劃破流了很多血」，緊急送醫後沒有生命危險，但醫藥費也花費不少。

事後，原PO找到借廁所的屋主，要求負擔醫藥費和兒子日後的生活費用，但他無奈直呼「阿伯完全不想負責，只包了2000元的紅包想打發」，更詢問網友「這種情況應該怎麼辦？」。

貼文在臉書「匿名2公社」一出，許多網友不領情，「屋主可以拒絕外借廁所，你兒子坐壞了屋主沒求償，還反過來要屋主賠償」、「人家好心借廁所，馬桶被你搞壞，反倒要阿伯賠償醫藥費、生活費」、「為什麼不說你兒子是怎麼弄壞人家馬桶」、「阿伯沒叫你們賠他馬桶？」、「阿伯給2000就不錯了，你沒想過他修繕馬桶要花多少錢嗎？」。

也有人質疑使用馬桶的方式不正確，「你兒子是怎樣上的？要剛好遇上馬桶達到極限，機率很低，這問題我是想不通怎麼解決，不然還是上法院處理吧」、「兒子是踩在馬桶上大便嗎？」、「正常坐上去會崩的馬桶太厲害了吧」，其他人則表示「難怪現在人都不外借廁所，就是有這種人」、「阿伯真倒楣，借廁所還得賠醫藥費」。

馬桶 紅包

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