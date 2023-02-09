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陸女團SHA48修圖太誇張！C位本尊曝光「直接變性」 網崩潰：眼睛疼

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自微博
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K-POP席捲全球，為了不讓南韓專美於前，其他亞洲國家也紛紛推出男團、女團，搶攻娛樂市場大餅。中國大陸日前宣布走「可愛風」的5人女團「SHA48」出道，宣傳照曝光後引起網友討論。然而，1月份他們舉辦粉絲見面會後卻被罵翻，因為成員的真面目實在和宣傳照修圖的結果差太大，當中甚至有成員是生理男性。

女團「SHA48」成員有鈴鐺、魚魚、小綠、小聆和君君，從官方公布的宣傳照看起來，團員們個個皮膚白皙，還有著巴掌臉、水汪汪的大眼和櫻桃小嘴。SHA48官方微博去年底公布初次登台表演資訊時，還有100多人按讚，留言處也有不少網友詢問如何索票、表示很期待等。

圖擷自微博
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不過，他們1月份辦粉絲見面會的畫面流出，被發現團員的長相與宣傳照差很大，其中C位成員鈴鐺甚至從青春美少女變成顴骨突出、雙頰凹陷的骨感男子，原來是個活脫脫的「偽娘」。

SHA48成員鈴鐺。圖擷自微博
SHA48成員鈴鐺。圖擷自微博

團員的真面目暴露後，大陸網友傻眼寫道：「這公式照（宣傳照）和本人有一毛錢關係嗎」、「誰教你們這麼p圖的… 」、「團名不是就很坦白交代了嗎，嚇死吧」、「救命…」、「我就問，到底怎麼樣C位出道的」、「不行了不行了，看得我眼睛疼」、「別蹭了，和SNH48（大陸知名女團）無關」。

SHA48成員鈴鐺。圖擷自微博
SHA48成員鈴鐺。圖擷自微博

近期SHA48官方微博關注度也暴跌，粉絲僅不到600人，宣傳情人節特別表演資訊的貼文按讚數甚至不到30，鈴鐺的帳號更慘，去年12月31日貼文的讚數還有485，2月1日卻慘到只剩下5個讚。

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