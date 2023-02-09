停車場見「賓士Logo變粽子」？ 內行揭豪車等級：離它遠點

一位網友日前在停車場看到一輛賓士車，Logo卻不是常見的三芒星，形狀相當奇特，他感到相當疑惑，上網詢問網友「為什麼這台賓士是一個粽子的標誌？」，引起熱議。

網友在《爆廢公社二館》貼照，表示發現一台停在室內停車場的賓士，車頭上的Logo是一個像粽子的三角形，不是大家熟悉的三芒星，原Po對此十分好奇。

Po文曝光後，網友紛紛留言「屈原座駕」、「賣肉粽的」、「賓士總公司為了紀念屈原，另外推出的端午節特別限量款，金粽子版」、「這樣你都看得出來是賓士？」、「一定是聯名款」。

不過仔細一看，車子Logo下方還有一串「MAYBACH」的字樣，也釣出內行人回覆「賓士王邁巴赫啊」、「賓士裡面的頂級款」、「離它遠一點為妙」、「傷到它，絕對不只負二代」、「珍惜生命，遠離邁巴赫」。

據悉邁巴赫是賓士集團的子公司，也是賓士旗下的豪華房車品牌，賓士邁巴赫的售價約888萬元起跳。