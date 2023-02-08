走下神壇？他批迪卡儂越來越貴 網反虧：「這款」才是王道

迪卡儂CP值變低了？近日有網友發文，表示該品牌賣的產品越來越貴，已失去往日擁有高CP值的優勢，好奇迪卡儂是否走下神壇。對此，網友們則分享買「入門款」就好，表示足以「屌打所有品牌」。

一名網友在PTT發文，表示迪卡儂過去憑藉CP值而紅極一時，也是公務員消耗國旅卡的最愛，但現在反而越來越貴。原PO並以數項產品為例，「籃球鞋價格死硬很少特價」、「內褲也從99->129了」、「羽絨外套也是都破千，航海外套都三到五千」。

原PO又分享個人經驗，稱自己之前買防潑水外套「沒洗幾次就GG了」，原PO因此認為，「感覺（迪卡儂）就是品質沒提升，價錢倒是沒啥競爭力了」。

文章一出，網友們表示真正值得買的就是入門款，「迪卡儂就是買他最便宜的就好，超過一千的東西我不在那買，定位就是給你初入門或臨時要用擋一下的」、「平價CP值最高就他，就跟小米一樣」、「迪卡儂就是買最便宜的入門款，持續屌打所有品牌，要買中高階我會加點錢去買大牌子」。

有些網友則認同漲價是不想買的原因，「漲太多」、「迪卡儂這兩年CP值太低了，現在鞋都自己品牌又超貴，不懂貴什麼，航海外套也不便宜了！只能想到是通膨都沒CP值」、「（CP值）沒有以前高了，屬於消耗品的內褲、襪子、基本排汗衫都漲了3成~5成左右」。