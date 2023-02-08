快訊

網家不發去年績效獎金！詹宏志致歉：今年起我不再領薪水

本土今+23893例、54例死亡 較上周三下降24.2%

他分享饗食天堂吃法「狂吃這道」 鄉民吐槽笑瘋：你煮的嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
饗食天堂。圖／摘自饗食天堂粉絲頁
饗食天堂。圖／摘自饗食天堂粉絲頁

近日有網友在PTT詢問「饗食天堂吃什麼CP值最高？」在網路上引起不少討論，昨（7日）有網友分享自己的吃法，網友卻只注意到原PO「狂喝鴨肉湯」，惹得眾人捧腹大笑直呼：「放過鴨鴨！」

原PO在PTT分享能避開人潮、和大眾取餐順序不同的吃法：

1.先去拿甜點蛋糕冰淇淋不要去跟人家擠生魚片，這時候甜點區根本都沒有人，先拿2塊茶餅乾、小蛋糕、冰淇淋開開胃，根本不會有人跟你搶

2.喝碗功夫鴨湯（忘記全名了）吃完甜的嘴巴小膩， 喝碗功夫鴨湯，加炸的小魚乾跟蔥花，潤潤喉就能開始大戰

3.大戰主攻熟食區

4.這時候嘴巴油油的，需要湯漱漱口，就可以再去盛一碗功夫鴨湯，好喝

5.這時候炸蝦區的人潮不會有剛剛那麼多， 就可以開始吃炸蝦了

6.接著吃炸的很容易膩，還好饗食天堂有功夫鴨湯，可以再喝一碗

7.這時候基本上生魚片根本不會有人排，可以開始去狂夾生魚片

8.接著因為剛吃完生魚片，胃比較涼涼冰冰的，可以盛一碗功夫鴨湯，暖暖胃讓胃舒服點

10.離開前，最後再喝一碗功夫鴨湯收尾

貼文一出，鄉民們關心的不是這樣吃究竟划不划算，而是過程中出現數次的「功夫鴨湯」，網友紛紛表示看完這個吃法真的笑到流眼淚：「是要喝幾碗」、「整篇我只記得功夫鴨湯」、「鴨湯業配」、「封你為鴨湯王」「講到都想喝鴨湯了，到底多好喝」、「主廚：功夫鴨湯這麼暢銷你有頭緒嗎」、「你煮的嗎？」。

此外，原PO推崇的「相反吃法」也被網友連連吐槽：「一開始就吃糖，血糖升那麼快很快就飽了」、「這樣吃會烙賽吧」、「你是店家派來的吧」、「肚子一堆水」、「虧爛了」、「大家照著這個反著吃就好」。

Dcard

延伸閱讀

睽違3年瘋出國！廉航真的比較便宜嗎？行李託運規定、費用看過來

遊壽山動物園驚見浣熊「被同類啃食」滿地鮮血 觀光局證實傷重不治

好市多賣大同電鍋精裝版這價錢 他嫌「功能差又貴」不如萬用鍋引戰爭

他單身20年求姻緣！香油錢「離奇回到口袋」 網爆笑：被月老退費

相關新聞

他分享饗食天堂吃法「狂吃這道」 鄉民吐槽笑瘋：你煮的嗎？

近日有網友在PTT詢問「饗食天堂吃什麼CP值最高？」在網路上引起不少討論，昨（7日）有網友分享自己的吃法，網友卻只注意到原PO「狂喝鴨肉湯」，惹得眾人捧腹大笑…

他單身20年求姻緣！香油錢「離奇回到口袋」 網爆笑：被月老退費

不少民眾想脫離單身會去月老廟拜拜，祈求桃花盛開遇到好對象。一名網友為了把一張200元的鈔票用掉，於是去月老廟拜拜求姻緣，沒想到拜完後正要去吃飯時，口袋裡卻離奇地出現剛剛投入香油錢的200元，令他相當傻眼，引起不少網友爆笑直呼，「被月老退費了」。

好市多賣大同電鍋精裝版這價錢 他嫌「功能差又貴」不如萬用鍋引戰爭

電鍋是大部分人家中都有一台的必備廚具。一名網友卻在購物社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中指出，他發現現在傳統電鍋的價錢也要價4000，售價和功能齊全的萬用鍋差不多，能使用的功能卻比不上，因此認為售價太貴。也因此引來兩方支持者互相討論。

學生坐博愛座補眠！大嬸狂鬧逼讓位 黑帽男跪求「別再吵了」

博愛座經常引發紛爭，日前有一名學生因為比賽相當疲憊，搭台鐵時就坐在無人的博愛座上休息，結果卻莫名遭到一名大嬸無理大罵，甚至逼他當場下跪，影片曝光後也掀起討論，有網友氣炸直呼「倚老賣老真可悲！」

擾鄰風波延燒！疑樓下鄰居爆料隋棠私下態度 還對管理員破口大罵

藝人隋棠被樓下鄰居指控放任孩子在家中跑跳，影響起居作息，上門勸導仍沒有改善，甚至還鬧到轄區警察前去關切，新聞一出引發網路上熱烈討論，許多看不下去的網友紛紛到隋棠的臉書留言，還有一名疑似鄰居的女網友爆料隋棠夫婦不住那邊，而且還會對管理員破口大罵，再度掀起風波。

輔大陳若儀致歉小姑、再曬未婚夫豪宅照樓下堵人 破億財力網全驚呆

「輔大陳若儀」準新娘前陣子因為流水席事件鬧得人盡皆知，昨（5）日她又分享和男方的對話截圖，表示自己仍深愛男方想要再見一面，甚至還想跑到住家樓下去堵人，並po出現場照片，結果反被眼尖網友認出地點是內湖某豪宅，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦