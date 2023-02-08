他分享饗食天堂吃法「狂吃這道」 鄉民吐槽笑瘋：你煮的嗎？

近日有網友在PTT詢問「饗食天堂吃什麼CP值最高？」在網路上引起不少討論，昨（7日）有網友分享自己的吃法，網友卻只注意到原PO「狂喝鴨肉湯」，惹得眾人捧腹大笑直呼：「放過鴨鴨！」

原PO在PTT分享能避開人潮、和大眾取餐順序不同的吃法：

1.先去拿甜點蛋糕冰淇淋不要去跟人家擠生魚片，這時候甜點區根本都沒有人，先拿2塊茶餅乾、小蛋糕、冰淇淋開開胃，根本不會有人跟你搶 2.喝碗功夫鴨湯（忘記全名了）吃完甜的嘴巴小膩， 喝碗功夫鴨湯，加炸的小魚乾跟蔥花，潤潤喉就能開始大戰 3.大戰主攻熟食區 4.這時候嘴巴油油的，需要湯漱漱口，就可以再去盛一碗功夫鴨湯，好喝 5.這時候炸蝦區的人潮不會有剛剛那麼多， 就可以開始吃炸蝦了 6.接著吃炸的很容易膩，還好饗食天堂有功夫鴨湯，可以再喝一碗 7.這時候基本上生魚片根本不會有人排，可以開始去狂夾生魚片 8.接著因為剛吃完生魚片，胃比較涼涼冰冰的，可以盛一碗功夫鴨湯，暖暖胃讓胃舒服點 10.離開前，最後再喝一碗功夫鴨湯收尾

貼文一出，鄉民們關心的不是這樣吃究竟划不划算，而是過程中出現數次的「功夫鴨湯」，網友紛紛表示看完這個吃法真的笑到流眼淚：「是要喝幾碗」、「整篇我只記得功夫鴨湯」、「鴨湯業配」、「封你為鴨湯王」「講到都想喝鴨湯了，到底多好喝」、「主廚：功夫鴨湯這麼暢銷你有頭緒嗎」、「你煮的嗎？」。

此外，原PO推崇的「相反吃法」也被網友連連吐槽：「一開始就吃糖，血糖升那麼快很快就飽了」、「這樣吃會烙賽吧」、「你是店家派來的吧」、「肚子一堆水」、「虧爛了」、「大家照著這個反著吃就好」。