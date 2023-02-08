他單身20年求姻緣！香油錢「離奇回到口袋」 網爆笑：被月老退費

不少民眾想脫離單身會去月老廟拜拜，祈求桃花盛開遇到好對象。一名網友為了把一張200元的鈔票用掉，於是去月老廟拜拜求姻緣，沒想到拜完後正要去吃飯時，口袋裡卻離奇地出現剛剛投入香油錢的200元，令他相當傻眼，引起不少網友爆笑直呼，「被月老退費了」。

一名網友在臉書社團「爆笑公社2」發文，他前陣子陪一位單身20年的朋友音想把身上的一張200元花掉而去月老廟拜拜求姻緣，他很誠心地向月老求姻緣，拜完後他們到附近吃飯，沒想到朋友突然流淚地說，「我投入香油錢的200元…回到我口袋了」，原po也表示，親眼看到朋友確實有投入200元，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛爆笑，「他投給月老求姻緣月老退費給他了，代表沒有因緣吧」、「他是不是拜到財神？」、「有股淡淡的哀傷…」、「月老說：現在的姻緣是財神在管，無功不受祿全數歸還～」、「月老表示：百年來最硬的一個案子」、「月老表示：你的願望我無法實現，錢還你」、「就是你啊，當他的另一半」、「不成包退，童叟無欺」、「月老：買賣不成仁義在，錢拿去買點好吃的比較實在」、「月老：這攤我擺平不了」、「至少有退你費用~而不是坑了你200~然後毫無作為XD」、「命裡無時莫強求哈哈哈哈哈」、「月老：原廠保留是否接受訂單的權利」、「直接不受理，退款單身100年」、「這可以po靈異公社了吧這麼玄」。