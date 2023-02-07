擾鄰風波延燒！疑樓下鄰居爆料隋棠私下態度 還對管理員破口大罵

藝人隋棠被樓下鄰居指控放任孩子在家中跑跳，影響起居作息，上門勸導仍沒有改善，甚至還鬧到轄區警察前去關切，新聞一出引發網路上熱烈討論，許多看不下去的網友紛紛到隋棠的臉書留言，還有一名疑似鄰居的女網友爆料隋棠夫婦不住那邊，而且還會對管理員破口大罵，再度掀起風波。

擾鄰事件爆開後，不少人紛紛到隋棠臉書留言開酸，「寵孩子要有個限度，否則就是恐龍父母，很惹人厭」、「孩子的家教等同於父母的鏡子」、「請問妳的愛心只限於貓狗嗎？」、「一直覺得妳是很有同理心也很喜歡妳，現在很失望…就算鄰居受不了大吼也能理解他，因為沒受過噪音苦惱的人，是無法體會的」、「吵到別人，就要想辦法管理自己的小孩，不是叫別人一起跟你們一家人早起啊」、「噪音問題真的很擾人，希望將心比心妥善處理」。

還有一名疑似隋棠鄰居的女網友留言表示想跟隋棠溝通卻碰壁，「找女的會被甩頭無視，找男的會被回不要跟我說話的英文」，她甚至還爆料隋棠會對管理員破口大罵說「以後7樓的事都不要打對講機上來」。

這名女網友還說隋棠夫妻倆平時不住在那邊，都是外傭跟管家在住的，「即使回來住幾天口頭講一講，去別的地方住就又重蹈覆轍啊，有時他們回來還比沒回來更吵，請管理員打對講機上去沒用，一定要叫警察來才安靜」，她也希望自己跟樓下鄰居能重拾往後的安寧度日。