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輔大陳若儀致歉小姑、再曬未婚夫豪宅照樓下堵人 破億財力網全驚呆

聯合新聞網／ 綜合報導
準新娘「輔大陳若儀」流水席事件，引起全台各地網友們討論。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。聯合報系資料照
準新娘「輔大陳若儀」流水席事件，引起全台各地網友們討論。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。聯合報系資料照

「輔大陳若儀」準新娘前陣子因為流水席事件鬧得人盡皆知，昨（5）日她又分享和男方的對話截圖，表示自己仍深愛男方想要再見一面，甚至還想跑到住家樓下去堵人，並po出現場照片，結果反被眼尖網友認出地點是內湖某豪宅。

她在臉書社團《匿名2公社》上傳一張對話截圖，她向男方表示已和小姑道歉，但對方卻不領情還要求她向全高雄人道歉，讓她不解為何自家人的事要扯到全高雄？

此外，她還一改先前態度向男方溫情喊話，「我今天中午去找你，還是晚上見個面好嗎？我真的很想你」男方則回說，「我不在，你不要再來找我，我給你30萬，以後我們彼此過好自己的生活吧」。

她不希望男方認為自己是拜金女，還強調不要錢只想跟他在一起生活，並表示會在樓下等他回來，雙方可以好好談談。不料有網友搜出該照片似乎是內湖某豪宅，讓她趕緊澄清說「房子是租的，但不會因為這樣看不起他」，此話一出讓眾網友狂酸「還在連載？不累a？」

「輔大陳若儀」也在留言底下一一回應眾網友們說，「他是我老公a，我怎麼騷擾他了？我們現在只是有誤會我去找他解釋不行嗎？」，另有網友質疑她這樣做根本像是恐怖情人，她也表示經過了很多事情才知道是真愛，而且自己沒有要拿任何錢。

還有網友認為她把兩個家庭搞得太難堪，她則回說，「一個巴掌拍不響，難道我小姑都沒錯嗎？」另外根據網友們當起的鍵盤柯南調查，此豪宅包括藝人徐乃麟也住這邊。

網友爆料指出，該豪宅若是大坪數的話，至少要價上億，而且近期根本沒有任何物件出租，就算有，那邊最低102坪，扣公設算70坪就好，一個月租金不可能沒有7～10萬，相當一個上班族一個月薪水了，又有人解釋，「她說是朋友租給他先生的，所以她不能隨意進入，只能在外面等。」

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