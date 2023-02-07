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見土耳其遇強震想捐款 一組織曾來台救援鄉民喊：報恩921！

聯合新聞網／ 綜合報導
土耳其6日發生強震，搜救人員在阿達那省坍塌建築物的瓦礫堆中尋找倖存者。（路透）
土耳其6日發生強震，搜救人員在阿達那省坍塌建築物的瓦礫堆中尋找倖存者。（路透）

土耳其6日發生規模7.8強震，隨後又出現規模6.7和多次規模超過4.8的餘震，導致大量房屋倒塌和至少3800人死亡，台灣也在6日晚間派出第一批搜救隊赴土耳其協助救災。土耳其是台灣發生921大地震時，最早來台的國際救援隊之一，有網友表示想捐款為土耳其地震受災區盡一份力，引起熱議。

一名網友在PTT八卦板以「土耳其地震，要捐款嗎？」為題發文，提到看見土耳其地震的新聞，「身為同是在地震多發的台灣人，也想盡一份綿薄之力」，不過他不知道該把錢或物資捐到哪個單位好，「如果捐款上有寫：Taiwan can help字樣的優先匯款」。

Po文一出，鄉民紛紛留言想幫助土耳其「921第一個來台救援的國家」、「當年第一進來台灣救援，這恩情怎不報」、「捐啊哪次不捐」、「看了一圈選AKUT是因為他是當年921來的救難隊，又是民間NGO還能刷卡」、「我土耳其鄉民，AKUT可以捐」、「只捐過AKUT」。

不過也有人認為「921幫台灣不少，該捐就要捐，但是要有正確管道」、「別亂捐，你根本不知道錢進了誰口袋」、「捐款我會等我國外交部管道」、「等官方公布」。

據悉，土耳其曾在台灣921大地震時第一時間派員來台，當地NGO組織「AKUT救援協會」（AKUT Search and Rescue Association）也派出17名隊員參加救援。

土耳其 921大地震 捐款 強震

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