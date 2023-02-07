捷運這站太優秀！人生出口一條龍服務？網笑：結婚生死全搞定

搭捷運的時候，你會注意出口的指標嗎？有位網友在臉書社團路上觀察學院，分享了台北某捷運站出口資訊的照片，有個地標「終身大事」，網友笑稱「1號出口出來談談我們的終身大事」，卻有人發現新亮點。

從原po貼出的照片中，一號出口是思源路，附近地標有台灣自來水公司、台北宅配通、晶宴會館、台北醫院、終身大事、新莊區農會、翰品酒店、新莊地藏庵(大眾廟)，這些地點意外讓網友串起「人生一條龍服務」，「這個出口的重要單位已經可以滿足人生大部分需求」。

網友笑翻，「很不會做文案…這叫『人生出口』，走一趟1號出口人生大事全搞定」他還P圖，人在台北醫院出生，終身大事結婚，到新莊區農會登記(應該區公所，但常有區公所跟農會很近)，翰品酒店辦婚禮，新莊地藏庵抵達人生終點。也有網友提出媽媽版本，「晶宴會館訂婚，台北醫院生子，終身大事登記結婚，新莊區農會柴米油鹽全職媽媽，翰品酒店補辦婚宴，新莊地藏庵孩子哭帶去收驚。」

網友P圖，自製人生一條龍流程。圖擷自路上觀察學院

有網友認出照片地點是捷運頭前庄站，而「終身大事」則是一家婚宴餐廳，網友稱「4號出口旁還有保時捷跟奧迪，只要住這站人生所有事都解決了」、「從生到死，一條龍服務，讚啦」。頭前庄站下一站是幸福站，還有人說，「下一站：幸福」。

至於捷運三號出口則是金陵女中、劉戀藝文空間、宜家家居、家樂福。網友笑稱，「老婆是不是要3號出口找？」、「三號出口是家庭方案：到女中找到女友之後去藝文空間約會一下，然後成為未婚妻可以去宜家看家居用品，再來就是成為夫妻去家樂福買菜煮飯，就是一個非常好的出口安排」、「3號都未成年...等等被警察抓走」。