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哈利波特「火閃電」掃帚怎帶回台？萬能爸一工具搞定 網朝聖：被燒到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示兒子在大阪環球影城購入了一把掃帚，煩惱如何運回台灣。圖擷自PTT
一名網友表示兒子在大阪環球影城購入了一把掃帚，煩惱如何運回台灣。圖擷自PTT

日前一名父親就分享他和家人去日本大阪環球影城後，兒子竟然買了哈利波特中的「火閃電」飛天掃帚，他向網友求助該如何帶這麼大的物件回台灣，不少人建議郵寄或托運，也有人笑回「直接飛回家」，不過他隨後發現郵寄或托運都不太可行，最後找到方法將火閃電打包帶走，引起網友熱議。

原Po在PTT Japan Travel板分享一家人到環球影城玩，在兒子的要求下買了哈利波特的飛天掃帚「火閃電」，不過由於體積龐大又不耐摔，郵寄或托運相當困難，於是他想到應該可以將掃帚拆解放進行李箱帶回「身為個電子人，拆個東西小菜一碟」。

於是原Po去買了一把螺絲起子，拆解開來「有四根螺絲固定機體，外加個電池倉螺絲總共五根」，他開玩笑表示「看來固定用的結界魔法是施在螺絲上的啊」，他還發現掃帚的主幹使用29寸行李箱可以剛好裝下，若是28寸行李箱裝可能就放不下，拆解完後他將所有零件通通放入行李箱順利帶回台灣。

貼文一出網友紛紛留言「終於等到後續了」、「原來不是一體成型的喔？」、「下次出國可以再帶出去夜間飛行」、「原本一直以為是木柄的，結果是塑膠哦」、「真心覺得我下禮拜去環球會看不到掃把(賣到斷貨)」、「看了我都想買了」、「環球影城葉佩雯」、「來朝聖」、「被燒到了」。

環球影城 大阪 日本 哈利波特

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