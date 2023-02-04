工作半年一次繳清22萬學貸他問「很虧嗎？」鄉民曝要看一重點

四年大學學費需約數十萬，並不是一筆小數目，部分大學生會選擇申請就學貸款，等出社會後慢慢還清，一名剛工作半年的網友表示最近將22萬的學貸全部還清，卻又擔心「一次還清很虧嗎？」，引起網友熱議。

就學貸款畢業第一年可免利息，第二年開始要負擔利息，還款人可設定還款期限慢慢清償，也可提前一次清償。一位網友在PTT八卦板發文，透露自己剛工作半年左右，將22萬2,834元的學貸一次還清，沒想到朋友聽到後卻對他說「幹嘛那麼早還，以後沒機會借到那麼便宜的利息了」，讓他不禁疑惑「學貸一次還清很虧嗎？」

貼文一出，鄉民紛紛留言關鍵在於看你會不會投資「銀行學貸利率很低耶」、「以投資角度來看，如果你能保證20w去投資且報酬超過2%，那麼就沒有理由提早還清」、「物價漲的比利率還快，越晚還越賺」、「分期可以挪錢拿去投資」、「拿去丟定存股都比利息高」。

不過也有人認為「不虧，本金拿去投資能賺超過利息去套利，是建立在你擅長做這件事的基礎上」、「直接財務自由，不用顧慮太多」、「一次付清就不用付利息了，哪裡虧啊」、「你好厲害，一次還清」。