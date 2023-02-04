十字路口「莊家碰碰胡」骨牌式車禍！ 網抓關鍵2機車

一名網友昨（3）日分享一段馬路上的影片，一排機車騎士在等紅綠燈時因擦撞4台全倒，像麻將的「碰碰胡」，引發網路熱議。

該名網友在臉書不公開社團《爆廢公社二館》貼文附上一段影片，事發地點在台北市民權東路和中山北路的十字路口，從影片中可以看到紅綠燈由黃燈轉紅燈時，穿著白色外套的騎士在機車停等區停下，後方穿黑色外套騎士擦撞上，接著向右傾倒，連帶著右方3台機車也骨牌式連倒，原Po笑稱「莊家碰碰胡」。

影片曝光後，立刻掀起網友紛紛留言「麻將碰碰胡4台，機車碰碰胡剛好也4台」、「結果左邊第一台都沒倒」、「左邊：我也要跟著一起倒嗎？」、「第一台有飄移」、「第三台粉色安全帽有小孩耶，媽媽馬上護著她」、「好危險，還好看起來沒事」、「感覺是有想闖紅燈的被攔停形成一道封鎖線」、「這責任怎麼歸屬」、「（第二輛車）沒保持安全距離，然後黃燈了還想要闖，但第一輛的微微向右偏到底想幹嘛」。