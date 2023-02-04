人夫翻9年前薪資單「租房養3口」金額驚呆眾人：怎活過來的

面對物價上漲、薪水凍漲，不少民眾哀聲連連，覺得生活好難過。近日有一名人夫翻出了9年前的薪資單，總收入約28K，當時老婆沒有收入，兩人租屋還有一個兒子要養，讓他也直呼「不懂當時怎麼活過來的」，引起網友熱烈迴響。

一名人夫在臉書社會「爆廢公社二館」貼出民國103年、9年前的薪資單，薪資為18,560元，加上休假補助費6,640元、伙食津貼1,000元、出勤津貼2,800元、加班費1,308元，再扣掉健保費和勞保費，實際領到的薪水為28,808元，他表示當時老婆沒收入，兩人在外租屋還要養一個不到一歲的孩子「不懂當時怎麼活過來的」。

人夫貼出9年前薪資單，金額嚇傻許多網友。圖／爆廢公社二館

他表示，自己是后里人，那時候沒有車子，去任何地方不是騎機車就是搭公車，那段時間幾乎都是帶小孩去后里糖廠玩，因為不用門票，甚至常去到部分商家都認識他們了，不過那時沒有什麼娛樂，不要說是吃大餐，連10元玩夾娃娃機的錢都省下來給小孩。

此文一出馬上引起熱烈迴響，至今已經超過五千人按讚，不少人認為物價不能與現在相比，「那時候的物價沒現在那麼貴吧」、「當年2萬8很多…」、「那個時候租房子便宜」、「當時這薪資算中高階級了」、「我也是這樣撐過來的...」。

不過也有人認為現在其實也差不多，「現在也是很多人這種薪水呀」、「103年3萬大概現在的6-7萬吧，物價也沒那麼高」、「我現在領26400也是一樣過日子」、「我現在領的比你的少」。