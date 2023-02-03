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撿流浪狗沒先掃晶片！養近半年遭飼主要求歸還 他問：這對嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
瑪爾濟斯示意圖，非新聞內容當事「狗」。圖／ingimage
瑪爾濟斯示意圖，非新聞內容當事「狗」。圖／ingimage

在路邊撿到狗狗，第一件事就是要先掃描是否有晶片！日前有網友去年六月時養了一隻撿到的瑪爾濟斯，未料今年一月原本的狗飼主找上門，也有晶片證明其身分，並要求歸還，但他卻不甘表示「請問這位前飼主的行為是對的嗎？」，許多網友則紛紛勸告原PO「不還就是侵佔」。

有網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，去年六月時發現一隻流浪的瑪爾濟斯，外表髒兮兮、身體虛弱，因此直接帶回家照顧，就一直養到現在，更直呼「孩子們也都和牠有感情了」。

不過，今年一月時有一位自稱是飼主的人，上門表示狗狗是他的，也確實有晶片證明身分，但令原PO氣憤的是，「過了這麼久才來找牠，代表你已經遺棄牠了吧？」、「所以牠現在是我們的狗狗啊，前飼主到底憑什麼想要帶走？」，並詢問網友「請問這位前飼主的行為是對的嗎？」

許多網友並不支持原PO，紛紛發言砲轟，「撿到狗的第一件事是掃晶片，然後去附近警察局、寵物店詢問有沒有人報遺失才對」、「撿到的物品、寵物，可以不用歸還？你怎麼知道這幾個月這主人沒在找這隻狗？」、「走失的狗飼主本就有權力取回，錯的是你撿到時沒先去掃晶片」、「法律上，有晶片就是對方的，你不還就是侵佔」、「你站不住腳，不需要用自己的想法來這討拍」。

中華民國關懷生命協會也表示，在路上撿到的狗無論外表上看起來有無主人，都應該先帶去掃描有沒有晶片；如果有，狗狗便屬於民法中的「遺失物」，依民法803條第一項規定應該要從速通知狗主人或是報告警察、自治機關並將狗一併交存。若沒有晶片，在民法上便屬於「無主物」，發現者可依民法802條無主物先占，帶狗狗去打晶片後取得其所有權。

狗狗

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