台鐵車廂爆滿仍虧損？ 網友歸納2原因：不虧才怪！

台鐵連年虧損，從1978年開始虧損累積逾4000億元，不過每逢過年過節，台鐵總是一票難求，讓網友好奇「為什麼還會有虧損情況？」一名網友指出，他搭乘觀光列車，發現6節車廂裡面，有4節都坐滿乘客，因此問大家「搭火車的人明明很多，怎麼台鐵會搞到虧損連連？」

一名網友在PTT發文表示，他這幾天環島時，搭乘台鐵的觀光列車，發現6節車廂裡，有4節幾乎搭乘人數全滿，2節車廂人只是少一點。搭乘東部幹線時，從花蓮到台東的新自強號列車，非假日上下班尖峰時段，也有9成滿的乘客，讓他疑惑「搭火車的人明明很多，可是台鐵怎麼會搞到虧損連連？」

對此，網友提出2點原因，第一是「太多偏遠車站，維護成本高」，第二是「票價太便宜」，他們指出「偏遠的車站都是虧本經營」、「這麼多年來票價一直不漲，但是環境一直通膨，不虧損才怪」、「台鐵很多較少乘客搭乘的車站，每個車站的維護成本高，也沒有貼滿廣告的車廂來增加收入，要怎麼賺錢？」、「車站太多是個問題，開了站結果只有幾個人搭乘，根本不符合效益」、「台鐵票價已經快30年沒漲價，你看外面一個便當都漲價那麼多了」、「小站很虧錢的」。