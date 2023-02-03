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金戒指忘在民宿！經理討2千紅包 鬧上警局後續曝

聯合新聞網／ 綜合報導

出門旅遊退房時要多加留意隨身物品是否漏拿，否則事後追討會相當麻煩。一名網友春節期間到宜蘭旅遊，卻不慎將金戒指遺落在民宿房內，原請民宿經理協助寄回，後來又要求他們本人親自到場領取，想不到事後店家還要求「包2000元紅包」以表謝意，最終鬧上警局，才解決這場鬧劇。

一名網友在臉書社團爆料公社公開版發文表示，他與家人在春節期間到宜蘭旅遊並入住民宿，退房時卻不慎將金戒指遺落在房內，由於一行人已開車上高架道路，難以返途領回，因此請求民宿經理協助郵寄。

網友將戒指遺落在民宿，店家卻要求包紅包才願意歸還，事後鬧上警局。圖擷自臉書
網友將戒指遺落在民宿，店家卻要求包紅包才願意歸還，事後鬧上警局。圖擷自臉書

民宿方原答應協助郵寄戒指，事後卻以「怕不見」為由反悔，要求他們親自到場領回，雙方都談妥後，民宿經理又貼給他近日一則標題為「撿到800萬支票要求80萬報酬，失主不給反挨告」的新聞，表示「麻煩您請失主隨意包個大紅包」。

該網友無法理解民宿方的做法，他表示，「我們雖然確實遺落物品，但家人是自己發現也肯定在該民宿，甚至放置位子都能明確給經理，再來基於做人處事的道理，我本也有請他們要包個小紅包答謝。但是直接索要真的觀感很差，而且我是遺忘物不是遺失物，我無法認同這種方式」。

其他網友則建議「如果不歸還就告他侵佔」、「民宿沒有把金戒指拿去警察局10%都不算數，失主還可以去報案吧？」、「這種也要貪，真的是可憐，名字公開啦，遮什麼遮」、「上次去台東住宿，內褲不要了，丟在垃圾桶，老闆還好心的問我是不是忘了。不是沒好人，是貪心的人變多了」。

有當事人在貼文下留言表示「現在在現場，店家說紅包一個要2000，沒有他不還戒指，已報案」、「警察幫忙協調拿回來了」。誇張行徑讓其他人直呼「真的什麼奇葩人都有」、「超讓人傻眼的民宿老闆」。

戒指 春節 爆料公社 宜蘭

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