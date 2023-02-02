只有長輩才會吃？他點名「1食物」年輕人不愛 老饕崩潰：真外行
隨著年齡增長，喜歡吃的食物或口味會有所改變。近日一名網友PO文表示，某些食物一聽就覺得只有長輩愛吃，例如大黃瓜、雪裡紅、秋葵、菱角等，其中原PO更點名年輕人不喜歡吃「大黃瓜」，引發網友熱烈討論。
該名網友在PTT八卦版發文表示，「大黃瓜、雪裡紅、秋葵、菱角、白帶魚、麵輪，光聽這些食物就覺得只有老人愛吃」，尤其是大黃瓜，他從沒有聽過哪一個年輕人喜歡吃，因此好奇詢問「還有哪些食物一聽就滿滿老人味？」
貼文一出，網友紛紛點名老人食物名單，「草仔粿、柿餅」、「麵茶、發糕、紅龜粿」、「破布子，真的老人吃的，搞不好沒年輕人會做」、「刈菜又稱長年菜，絕對是長輩愛吃的」、「拜拜會給一種很像綠豆糕，但吃起來超乾的，吃一小口就吞不下去」。
此外，還有網友表示「今天晚餐就有大黃瓜，直接倒掉」；但也有老饕指出，「大黃瓜就是莿瓜啊，煮湯很好喝啊」、「大黃瓜煮排骨超好喝，真外行」、「大黃瓜煮魚丸湯啊，常常點來吃」、「大黃瓜鑲肉超好吃，食材只有會不會煮的問題吧」。
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