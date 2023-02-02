美軍女飛官來台找妹妹 驚呼台灣這點「太危險」：不能常來

台灣美食揚名國際，更吸引許多外國觀光客前來朝聖。一對美國姐妹花，姊姊Abby在日本沖繩擔任美軍飛官，妹妹Hannah則在台灣讀書，近日國門開放Abby也來台找Hannah玩，兩人吃遍台灣美食，讓Abby驚呼「得限制來台次數，不然我真的會變胖，太危險了」。

這對來自美國南卡羅來納的姊妹花，在接受不要鬧工作室採訪時透露，高中時學校要求他們選修一門外文課，當時姊姊Abby正在學中文，而為了跟她一起學，Hannah也選擇學中文，目前正就讀台大念碩士學位。

Abby透露，因為看了電影《捍衛戰士》後，她選擇加入海軍，擔任美軍飛官，目前在日本沖繩負責短程運輸，大部分是載運人及軍用物品，她表示很開心能到日本工作，因為日本與台灣距離較近，與妹妹見面比較方便，但受到疫情影響，兩人已4年沒見。

Abby表示，過去曾有短暫來台旅遊的經驗，她特別喜歡吃客家麻糬、豬血糕、雞皮、芒果冰、蚵仔煎、臭豆腐，以及麻辣鍋，讓她直言「但我得限制來台次數，否則我真得很會變胖，實在太危險」。