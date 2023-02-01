出國能接受睡膠囊旅館嗎？ 網友掀兩派論戰：出國玩就是要爽

不少人出國旅行會選擇膠囊旅館來節省旅費，把錢花費在其他地方。一名網友表示，膠囊旅館和商務旅館的價差非常大，於是想問問網友們，是否可以接受出國時睡膠囊旅館，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦版」以「出國能接受睡膠囊旅館嗎？」為題發文，膠囊旅館一晚大約600~700元，商務旅館便宜的一晚大約1500元左右，於是好奇，「各位出國玩會選擇住膠囊旅館來省旅費嗎？」。

網友紛紛表示，「乾淨治安好的地方ok」、「會啊，除非特定旅館，不然旅館單純睡覺，膠囊旅館或網咖都可以吧」、「東西不多又只是需要休息睡覺就會睡，把錢用在其他地方爽」、「會啊，我是去玩景點，又不是去開箱旅館」、「日本膠囊有些還有澡堂能泡，爽」、「預算不夠就省住宿吃大餐，不過700和1500對想出國大多數人沒差」。

有網友認為，有些膠囊旅館便宜又乾淨，「睡阿，就是一個睡覺空間小，但活動空間大，跟待在小小的飯店房間不一樣的體驗」、「可以啊，疫情前住過函館的，一晚700單人膠囊還可放行李，備品滿滿乾淨交通又方便，可惜被疫情搞倒了」、「狹窄反而有安全感，乾淨明亮就可以。內裝再怎麼高級，大部分時間還是在睡覺」。

有網友則認為，出國玩就是要享受，不要委屈自己，「不能，出國玩就是要爽」、「不能，都出國玩了，幹嘛委屈自己，參觀一下可以」、「真心建議啦，要窮遊的，乾脆別出國了，多掙點再出國，好好享受一次」、「我都搭商務艙住5星，出國就是要爽」、「專程去體驗可以，但如果只是為了省錢，那我覺得既然都出遊了，還不捨得花錢乾脆待在本島吧」。

不過，有網友建議，「怕隔音差睡不好或是半夜會起來上廁所的，不建議膠囊，睡眠品質會很差」、「住過一次，別人半夜三點多才回來開燈弄東西，太苦了」、「去日韓可以睡膠囊，乾淨、舒服，歐美真的不要」。