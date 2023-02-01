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搭高鐵逼人讓窗口位被拒！3歲兒哭鬧媽情勒被拖走結局超狂

香港01／ 撰文：布萊恩
圖為高鐵返鄉人潮示意圖，非新聞當事人。記者余承翰攝影／報系資料照
圖為高鐵返鄉人潮示意圖，非新聞當事人。記者余承翰攝影／報系資料照

高鐵要預早買指定座位的車票是常識吧？有台灣女生於討論區發文表示，過年期間搭高鐵上班，卻看見有1位媽媽坐在其座位，並要求她換位讓「一家三口坐一起」。女生婉拒後，對方竟「抓狂」瘋狂責罵原po無同理心，還放任3歲孩子不斷哭鬧「情緒勒索」。雙方吵鬧持續，最終該名潑婦媽媽被警衛人員「拖走」，一場鬧劇終於結束。

該女網友於Dcard討論區以「高鐵座位鳥事」為題發文，指過年時乘搭上班，卻看到有媽媽坐在其位置，於是拿出車票示意，惟對方反要求原po換位，「想要一家三口都坐在這個位置上」。原po婉拒後媽媽仍不死心再問一次，原po於是嚴肅拒絕，沒想到對方竟發惡說「妳想坐的話給妳坐吧什麼的」，令原po相當無奈，「不是啊，那本來就是我的位子」。

不過「搶位攻防戰」還未結束。原po表示媽媽的孩子來到座位時哭喊，「為什麼爸爸不是坐這裏...那本來是我爸爸的位子」，眼睛更狠狠瞪着原po，而媽媽更酸說「沒辦法啊，這個阿姨不跟我們換，之前有遇到好心的阿姨願意換座位給我們...」。聽到這裏原po「滿頭問號」，「不知道是我太敏感還是怎樣，不是應該跟小朋友說那本來是我買的，而不是說什麼換不換的問題嗎？」。

由於孩子不停哭泣，原po原本想換位了事，沒想到媽媽突然開口再問「小姐可以跟我們換座位嗎？你看小朋友都哭成這樣了」，瞬間令原po「無名火」起，反駁，「如果想要一家三口坐在一起，為什麼不早點買票，可不可以管一下妳（媽媽）的小孩，跟他說什麼好心的阿姨是什麼意思？」。媽媽這時亦惱羞成怒，回嗆「我只是問妳一下而已，不知道妳在生氣什麼，怎麼這麼沒水準罵別人的小孩」，又揶揄「這裏很多媽媽，妳是沒有小孩才沒有同理心，他才3歲而已只是小朋友，要怎麼管？」

爭執間，該媽媽又出「新招」打翻飲料，把擦拭的衛生紙丟在座位，並試圖向警衛要求升等商務艙。原po指，最終警衛趕來處理，該媽媽則被拖走，結束了這場鬧劇，而媽媽被帶走時，還嚷著「妳是沒有小孩才這樣，可不可以有點同理心？怎麼可以罵別人的小孩」。

發文引來網民熱議，網民紛紛留言力挺原po，「真的不是歧視帶小孩，但是這樣真的超沒禮貌的」、「好沒水準」、「原po做得很好，是那個媽媽不會教小孩」、「讓想換位子，使用情緒勒索的人，持續碰壁」、「超討厭，這種都認為每個人一定會跟她換的，有夠垃圾」、「真的辛苦你遇到這種衰事，要是我，我一定氣瘋」。

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文章授權轉載自《香港01》

高鐵 情緒勒索

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