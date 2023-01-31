台灣年輕人買不起房！李顯龍坦言原因 鄉民們反駁不了

近日網路流傳一段8年前影片，為新加坡總理李顯龍分析亞洲四小龍的星、台、港不同之處，當時直言台灣的經濟10多年來，失去了明確的發展方向，更描述台灣年輕人若被問何時買房，還可能以為是遭打趣或調侃。有一名PTT網友起頭問「哇！台灣人完全被嗆！該怎麼反駁？」，大家反應都是「無法反駁」。

PTT鄉民轉發該李顯龍的影片，片中提及台灣部分「過去十幾年來經濟的確有一些問題，因為經濟發展比較慢，所以年輕人畢業、找工作不成問題，有很多大學，大家都是大學生」。

話鋒一轉，李顯龍認為台灣大學生不滿意做的工作也很多，例如當司機或是做小生意，甚至有些跑到新加坡拿工作證打拚，但為何呢？「因為他們（指台灣）的經濟過去10多年來，可能失去了一個明確的發展的方向，所以他們年輕人是蠻有理由擔心的」。

李顯龍舉例，假如你問台灣年輕人「你什麼時候打算買房子？」，對方可能以為你是逗笑他、戲弄他，因為台灣年輕人無法想像自己可以買房子，除非是大富豪。反觀新加坡人，他笑說「大家買完房子才結婚吧？哈哈哈哈！所以完全不相同」。

網友們幾乎一面倒認同「無法反駁」、「金融海嘯都多久了，還在22-25K笑死」、「新加坡200萬台幣可買房，3房大概400萬台幣」，不過也有人討論「新加坡房價低是因為囤房稅10%，敢囤就課到你脫褲子，而且重到轉嫁不出去」、「台灣空房率世界第一，空屋百萬棟，台灣不是沒房，而是囤房炒作一切都是囤房，造成的供需問題」。

2015年官方完整影片