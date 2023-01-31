台灣旅遊住宿消費高惹眾怒 網另點名2因素：有錢寧願出國

史上最長年假剛結束，在這10天裡，許多人除了返鄉過年外，也會選擇出國或者待在台灣旅遊，有位網友就好奇在台灣旅遊最大的問題是什麼？他在PTT比較出國和在台灣旅遊的優缺點，想知道為何大家對台灣旅遊興致缺缺，貼文引起眾人熱議，鄉民也歸納出消費高、交通亂、景點無特色是3大原因。

原PO說過年10天連假，因為工作關係只能放前面幾天，也沒辦法出國玩，於是想找人在台灣逛逛，但卻發現朋友們都沒什麼興趣，這讓他不免好奇想問「台灣旅遊最大的問題是什麼？」

他表示台灣有山有海、風景宜人，生活機能也很方便，超商、超市到處都有，購物非常便利，再加上吃的東西很多樣、語言通用、治安又好，也不用辦護照；反觀出國語言不通，飲食不習慣、購物也不方便，但一堆人還是拚命想飛出去，這讓原PO很想知道「究竟台灣旅遊業出了什麼問題呢？有卦嗎？」

貼文一出，不少人點名交通亂、景點沒特色，「景點又髒又舊又無聊又貴」、「就玩的東西大同小異啊，不然就是了無新意，一堆山寨XX村、XX觀光工廠，花樣又不多，有錢也寧願跑國外可以玩到比台灣更好」、「沒有真正的文化」、「景點無聊、房間又貴、又會塞車」、「地小人多，塞車就塞死了，當然出國」、「離開台北市區，大眾運輸不方便。交通亂，容易出車禍；公廁少又髒」、「路小又擠、停車不易」、「沒有特色居多，有特色的又跟不上潮流」、「沒特色啊，從南到北都差不多」。

當中最多人抱怨的就是住宿消費特別貴，「住宿爆幹貴，品質沒有跟上價格，台灣人不是捨不得花錢，是你品質太差」、「住宿是最大毒瘤，賺得太噁心」、「住宿超貴，景點＆食物同質性高」、「貴、沒深度、相似特產紀念品」、「住宿費用貴到不合理，沒有相對應的品質」、「髒又貴，我是說專賣給盤子的人」、「問題就是房價啊，不然他拿去出租比較賺，為什麼還要花額外人力物力成本經營住宿業」。