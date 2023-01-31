快訊

養貓結緣！「胡歌老婆」正面照疑曝光 網讚：有氣質有顏質

延後退休不全為了薪水？調查發現亞洲人因「一理由」持續工作

獨／柯文哲布局立委第一槍？ 春節前悄拜訪民進黨的「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣旅遊住宿消費高惹眾怒 網另點名2因素：有錢寧願出國

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為墾丁大街。 圖／聯合報系資料照片
圖為墾丁大街。 圖／聯合報系資料照片

史上最長年假剛結束，在這10天裡，許多人除了返鄉過年外，也會選擇出國或者待在台灣旅遊，有位網友就好奇在台灣旅遊最大的問題是什麼？他在PTT比較出國和在台灣旅遊的優缺點，想知道為何大家對台灣旅遊興致缺缺，貼文引起眾人熱議，鄉民也歸納出消費高交通亂景點無特色是3大原因。

原PO說過年10天連假，因為工作關係只能放前面幾天，也沒辦法出國玩，於是想找人在台灣逛逛，但卻發現朋友們都沒什麼興趣，這讓他不免好奇想問「台灣旅遊最大的問題是什麼？」

他表示台灣有山有海、風景宜人，生活機能也很方便，超商、超市到處都有，購物非常便利，再加上吃的東西很多樣、語言通用、治安又好，也不用辦護照；反觀出國語言不通，飲食不習慣、購物也不方便，但一堆人還是拚命想飛出去，這讓原PO很想知道「究竟台灣旅遊業出了什麼問題呢？有卦嗎？」

貼文一出，不少人點名交通亂、景點沒特色，「景點又髒又舊又無聊又貴」、「就玩的東西大同小異啊，不然就是了無新意，一堆山寨XX村、XX觀光工廠，花樣又不多，有錢也寧願跑國外可以玩到比台灣更好」、「沒有真正的文化」、「景點無聊、房間又貴、又會塞車」、「地小人多，塞車就塞死了，當然出國」、「離開台北市區，大眾運輸不方便。交通亂，容易出車禍；公廁少又髒」、「路小又擠、停車不易」、「沒有特色居多，有特色的又跟不上潮流」、「沒特色啊，從南到北都差不多」。

當中最多人抱怨的就是住宿消費特別貴，「住宿爆幹貴，品質沒有跟上價格，台灣人不是捨不得花錢，是你品質太差」、「住宿是最大毒瘤，賺得太噁心」、「住宿超貴，景點＆食物同質性高」、「貴、沒深度、相似特產紀念品」、「住宿費用貴到不合理，沒有相對應的品質」、「髒又貴，我是說專賣給盤子的人」、「問題就是房價啊，不然他拿去出租比較賺，為什麼還要花額外人力物力成本經營住宿業」。

住宿

延伸閱讀

老翁台北市區駕車迷途打轉5小時 警調監視器順利找到人

台南傳統市場公廁大翻新 採用粉色系不再令人退避三舍

金門大橋春遊民眾多 環保局設臨時公廁解三急

金門大橋成打卡景點 設臨時公廁方便民眾春遊

相關新聞

台灣旅遊住宿消費高惹眾怒 網另點名2因素：有錢寧願出國

史上最長年假剛結束，在這10天裡，許多人除了返鄉過年外，也會選擇出國或者待在台灣旅遊，有位網友就好奇在台灣旅遊…

全台最頂老街是哪？PTT熱議北部的「這裡」：起霧像仙界

年節期間，許多人都趁放假到國內景點旅遊觀光，而幾乎每個縣市都有的老街也是熱門旅遊地。有PTT網友便發文表示，年節逛了幾個老街，感覺「老街都不老街了」、賣的吃的喝的用的，都跟現代差不多，除了建築物以外，好像全台也都差不多。他因此想問「各位心中最頂的老街是哪一個呢？」

影／桃園嬤過馬路遭貨車「逼退」摔倒在地 行人地獄惡名傳到日本

外媒曾報導台灣的馬路像「行人地獄」，日前有日本的YouTube頻道分享一段行車記錄器畫面，一輛貨車要左轉時差點撞到斑馬線上的一位婦人，婦人被嚇到快步倒退，跌坐在路邊，影片也在網路上掀起討論

法式板腱牛排外送餐好詭異 網質疑：貓砂盆挖出來的？

史上最長的10天春節年假過完了，因為每天大魚大肉，相信很多人都肥了一大圈，為了盡快恢復身材，會想改吃清淡的健康餐。有一名網友貼文表示，回歸健康餐的第一天就當盤子，引發網友熱議。

他在路橋拾獲手機好心放火車站 失主竟嗆：為何不送派出所？

當撿到失物時該怎麼做呢？有網友日前騎車環島在路橋拾獲一支手機，聯絡上失主後，並告知放置在宜蘭龜山火車站，未料對方卻態度不佳，並質問「為什麼不送派出所？」，許多網友紛紛嗆失主「真是沒禮貌」。

高雄文青市集「7顆印度脆球」售價曝光 網嚇翻直呼：超級暴利

隨著物價持續上漲，大部分人都很有感，以前百元可以吃飽一餐，但現在似乎有些困難。然而，一名網友在網路上發文，分享某文青市集販售的「印度脆球（Pani Puri）」，七顆要價150元，並詢問大家「買的下去嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。