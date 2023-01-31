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影／桃園嬤過馬路遭貨車「逼退」摔倒在地 行人地獄惡名傳到日本

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影／桃園嬤過馬路遭貨車「逼退」摔倒在地 行人地獄惡名傳到日本

聯合新聞網／ 綜合報導
一輛貨車要左轉時差點撞到斑馬線上的一位桃園婦人，婦人被嚇到快步倒退，跌坐在路邊。圖擷自YouTube
一輛貨車要左轉時差點撞到斑馬線上的一位桃園婦人，婦人被嚇到快步倒退，跌坐在路邊。圖擷自YouTube

外媒曾報導台灣的馬路像「行人地獄」，日前有日本的YouTube頻道分享一段行車記錄器畫面，一輛貨車要左轉時差點撞到斑馬線上的一位婦人，婦人被嚇到快步倒退，跌坐在路邊，影片也在網路上掀起討論。

日本YouTube頻道「TikTokまとめ登録者1万目標」25日貼出一段短影片，標題寫著「逼真的表現讓內馬爾汗顏」，這段影片吸引了237萬觀看次數，從影片中可以看到一名婦人在過斑馬線時，一輛卡車左轉險些撞上她而急煞，婦人像是被逼退般一路後退，最後摔倒在路邊的施工處。

不少網友看到後紛紛留言表示「自己不讓行人還要說老人家碰瓷」、「那個車的速度感很可怕」、「老人家，有可能是被嚇到然後站不穩了」、「叫駕駛走路過馬路，我這樣開車逼他看他站多穩」、「阿嬤就在過馬路了，幾乎要壓到斑馬線才煞車，司機是真的沒帶眼睛出門」、「車主的車速，看來就不想讓行人阿」、「很明顯，車主問題」、「台灣真的都不禮讓行人」。

此外有日本網友誤以為事發地在中國大陸上海，據悉該事件發生在桃園，當時該名貨車司機在和平路上行駛，準備左轉往中正路、往三民路方向時，未禮讓過斑馬線的72歲羅姓婦人，造成對方嚇得跌倒、手腳扭傷，警方事後確認司機酒測值為0。

日本 車主 行車記錄器

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