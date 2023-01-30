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高雄文青市集「7顆印度脆球」售價曝光 網嚇翻直呼：超級暴利

聯合新聞網／ 綜合報導
印度脆球（Pani Puri）。 示意圖／ingimage
印度脆球（Pani Puri）。 示意圖／ingimage

隨著物價持續上漲，大部分人都很有感，以前百元可以吃飽一餐，但現在似乎有些困難。然而，一名網友在網路上發文，分享某文青市集販售的「印度脆球（Pani Puri）」，七顆要價150元，並詢問大家「買的下去嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

昨（29）日一名網友在PTT上以「一份小吃150你買的下去嗎？」為題發文，原PO提到高雄某個文青市集有賣「印度脆球」，七顆售價150元，每顆的大小約是一口可以吃進去的，裡面有放些許馬鈴薯和高麗菜。對此，原PO好奇詢問，「你買的下去嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這價錢在印度可以買100個」、「超盤，這價位在印度吃到撐」、「超級暴利」、「跟造型棉花糖一樣，拍完照就扔了」、「在印度買可能台幣20元」、「比章魚燒貴欸…你各位可以？」、「用一半的錢買個雞排都比較值得」、「這在印度不是超便宜嗎？」、「太貴了吧」。

也有網友提到，「看盒子跟攤位裝飾應該是走文創設計路線，這種會比較貴很正常」、「夜市一堆這種價錢的啊，觀光時才會買」、「一顆20多元，其實還好吧」、「好吃的話還行」、「要便宜卻去文青市集買，本身就很矛盾」、「這種文青市集本來就比一般市集貴，其實現場其他攤位也不便宜，就看逛的人要不要買單而已」。

還有網友大方分享，「這味道超詭異，我是不會再吃了」、「在印度就沒吃了，在台灣會想吃這個奇怪的東西才有鬼」、「吃過，覺得好硬，嘴巴裡面會破皮」、「這種印度脆球之前在印度人開的餐廳吃過一次，老實說不太合口味，就是吃新奇而已」、「正統的絕對不好吃，聽說非常臭」。

印度 PTT 小吃

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