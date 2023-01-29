不是Superdry！他見路人都穿「1品牌」超納悶 網曝關鍵：能不紅嗎

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聯合新聞網／ 綜合報導
天氣冷颼颼，不少民眾都會穿著厚外套保暖。圖為台北街頭。本報資料照片
天氣冷颼颼，不少民眾都會穿著厚外套保暖。圖為台北街頭。本報資料照片

天氣冷颼颼，不少民眾都會穿著厚外套保暖。對此，就有一名網友PO文表示，日前上網搜尋「迪卡儂外套」，沒想到演算法出現大量「ONE BOY」廣告，且看到路上也很多人穿，因此好奇詢問「ONE BOY外套真有那麼好嗎？」掀起網友熱議。

該名網友在PTT的WomenTalk板發文表示，只是上網搜尋「迪卡儂厚外套」，結果演算法就強力放送「ONE BOY」廣告給他，加上路上也很多人穿該品牌，讓原PO不禁疑惑「真的有那麼好嗎？」

貼文一出，引發大批網友熱烈討論，紛紛留言「櫃位人潮很驚人」、「路上真的滿多人穿欸，上次經過他們櫃還要排隊進去」、「在專櫃看到不少50歲以上的客群，覺得很震驚」、「都找了韓星大咖來了，能不紅嗎？」、「走紅就跟當初極度乾燥（Superdry）一樣」、「同事說便宜保暖，我是沒買過」。

還有網友分析指出，「重點是便宜，尤其是我媽那種年紀不會網購的，對這個牌子的接受度高，因為網路上常看到廣告+門市可以試穿，價格便宜、品牌形象有名人加持、稍微有機能用途」、「行銷很厲害是真的，會勾起購買慾望」、「外面很常看到路人穿，證明行銷做得好很重要」。

Superdry 保暖 品牌 PTT

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