好市多這飲料明天才折130元⋯他竟狂搬3大車 網曝一招不會虧

不少民眾喜歡去美式賣場好市多（Costco）採買生活物資，一名網友結帳時看到有人竟買了三台推車的韓國飲料，忍不住驚呼「簡直奇景」。

該網友28日在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》貼照發文，文中提到前方的顧客買了整整三台推車的韓國香蕉牛奶和草莓牛奶，「三台推車各30箱飲料」，令他感到相當好奇。

文章一出馬上有網友提出疑惑，表示目前這款飲料官網售價699元，不過1月30日會有優惠，一箱可便宜130元，「應該1/30才開始特價吧？今天買這麼多是…？」、「這下週買差很多錢耶」、「他是不是以為有特價，結果結帳發現沒有就…」、「不是下週才特價？現在買30箱是要展現財富自由？佩服佩服」。

也有內行人認為這位客人可能是娃娃機台業者「沒意外的話是擺娃娃機的」、「最近很流行夾零食」、「是不是夾娃娃店買的…最近有去夾過一次」、「也可能是代購」。此外還有網友指出買貴可以選擇退貨「1/30特價時，用特價的金額再結一次帳，直接推去退前一筆（原價），他們提供一定時間內，買貴可以『對調退貨』的服務，避免會員沒注意到特價」，據《ETtoday》報導，好市多客服人員表示，若發現買貴可選擇「退貨」，但不會退差價，亦無法用原本的商品重刷一次，必須重新購買才能享有優惠。