貓咪咖啡廳出餐等超過兩小時！ 她當場留一星評論遭老闆趕人

有許多人喜好前往貓咪咖啡廳用餐，近日有女網友與朋友相約至貓咖吃飯，遇到新手員工第一天上班、等待餐點長達兩個多小時的狀況，氣得讓她當場留下Google一星評論，卻遭老闆發現後拿走餐點趕人，誇張情境也掀起網友熱議。

有女網友在Dcard上抱怨表示，日前前往一家位於高雄的貓咪咖啡廳與朋友吃飯，11點左右入座，到12點40只出第一份義大利麵，隨後等待兩個多小時，另一份麵卻沒來，向店員反映多次後無效，甚至還送錯餐點，離譜情境讓原PO氣得留下Google一星評論，未料不久後老闆前來「大小聲」，還拿走餐點趕人，說員工第一天上班要體諒、有同理心，氣得原PO直呼「請問怎麼會看評論的速度比上餐速度還快呢？」

許多網友認為原PO應該離開餐廳後再留Google評論，「你們要臭人也等吃完再臭」、「就算不爽也是離開店以後才敢給一星」、「真的好雷，不過為了自身安全真的應該離開再評論」、「隨時養成用心分享評論的習慣，看看誰怕誰，記得吃完再評論」、「身為一星超人的我會建議您離開後再給一星」。

其他人則留言，「要是我就現場給一顆星了，我也不會跟他客氣」、「訓練員工本來就是他們的責任，出餐那麼慢還不給說」、「上菜很慢，檢查評論倒是很有效率」、「已入黑名單，身邊朋友想去也會極力阻止的店，好扯」、「等30分就夠久了，還送錯餐，我是覺得老闆第一時間認錯道歉就沒事了」。